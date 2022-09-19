https://sputnikarabic.ae/20220919/طاجيكستان-مقتل-41-مواطنا-خلال-الاشتباكات-مع-قرغيزستان-1067956567.html
طاجيكستان: مقتل 41 مواطنا خلال الاشتباكات مع قرغيزستان
طاجيكستان: مقتل 41 مواطنا خلال الاشتباكات مع قرغيزستان
قال نائب وزير الخارجية الطاجيكستاني، صديق إيمومي، اليوم الاثنين، إن 41 مواطنا من بلاده، قتلوا خلال نزاع مسلح على الحدود مع قيرغيزستان. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:56+0000
2022-09-19T14:56+0000
2022-09-19T14:56+0000
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
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دوشانبي - سبوتنيك. وذكر إيمومي في إفادة صحفية: "قتل 41 شخصا خلال العدوان المسلح من قبل قرغيزستان في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول)".وأضاف أنه ربما يكون هناك المزيد من الضحايا لأن الكثير منهم المصابين في حالة حرجة، مشيرا إلى أن جيش قرغيزستان "انتهك جميع قواعد القانون الإنساني والأخلاق الإنسانية".وتابع إيمومي: "جيش قرغيزستان قصف المدارس والمساجد وعربات الإسعاف بـ(طائرات) بيرقدار القتالية وقذائف الهاون".اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قيرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل. أبلغت قيرغيزستان عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.
https://sputnikarabic.ae/20220917/طاجيكستان-تتهم-حرس-الحدود-القرغيزي-بخرق-وقف-إطلاق-النار-1067864478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
طاجيكستان: مقتل 41 مواطنا خلال الاشتباكات مع قرغيزستان
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قال نائب وزير الخارجية الطاجيكستاني، صديق إيمومي، اليوم الاثنين، إن 41 مواطنا من بلاده، قتلوا خلال نزاع مسلح على الحدود مع قيرغيزستان.
دوشانبي - سبوتنيك
. وذكر إيمومي في إفادة صحفية: "قتل 41 شخصا خلال العدوان المسلح من قبل قرغيزستان في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول)".
وأضاف أنه ربما يكون هناك المزيد من الضحايا لأن الكثير منهم المصابين في حالة حرجة، مشيرا إلى أن جيش قرغيزستان "انتهك جميع قواعد القانون الإنساني والأخلاق الإنسانية".
وتابع إيمومي: "جيش قرغيزستان قصف المدارس والمساجد وعربات الإسعاف بـ(طائرات) بيرقدار القتالية وقذائف الهاون".
اندلعت اشتباكات واسعة
النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قيرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.
اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل
. أبلغت قيرغيزستان عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.