https://sputnikarabic.ae/20220919/طالبان-تفرج-عن-أمريكي-مقابل-إطلاق-سراح-حليف-للحركة-1067933176.html
طالبان تفرج عن أمريكي مقابل إطلاق سراح حليف لها
طالبان تفرج عن أمريكي مقابل إطلاق سراح حليف لها
أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إطلاق سراح أمريكي ظل سجينا في بلاده لأكثر من عامين، اليوم الاثنين، مقابل إفراج واشنطن عن حليف أساسي لحركة طالبان... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:54+0000
2022-09-19T09:54+0000
2022-09-19T10:01+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وذكرت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن مارك فريتشز كان يعمل مهندسا مدنيا في مشروعات تعمير في أفغانستان عندما "أخذ رهينة" في عام 2020، بحسب "فرانس برس".قال الوزير الأفغاني في حدث عقد في العاصمة كابول لإعلان صفقة التبادل: "بعد مفاوضات طويلة، المواطن الأمريكي سلم إلى وفد أمريكي وهذا الوفد سلم لنا (بشار نورزاي) اليوم في مطار كابول".وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على نورزاي وهو حليف لحركة طالبان الأفغانية، بتهمة تهريب الهيروين وقضى 17 عاما في السجن الأمريكي.وفي يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتعين على طالبان الإفراج عن مارك على الفور قبل أن تتوقع أي اعتبار لتطلعاتها في الشرعية. هذا أمر غير قابل للتفاوض".واستولت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عام بقليل، إثر انسحاب الولايات المتحدة وحلفاء الناتو من البلاد بعد 20 عاما من التدخل العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20220914/طالبان-تحقق-في-مقطع-فيديو-يظهر-إعدام-مقاتليها-لمتمردين-1067722507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
طالبان تفرج عن أمريكي مقابل إطلاق سراح حليف لها
09:54 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إطلاق سراح أمريكي ظل سجينا في بلاده لأكثر من عامين، اليوم الاثنين، مقابل إفراج واشنطن عن حليف أساسي لحركة طالبان الحاكمة.
وذكرت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن مارك فريتشز كان يعمل مهندسا مدنيا في مشروعات تعمير في أفغانستان عندما "أخذ رهينة" في عام 2020، بحسب "فرانس برس".
قال الوزير الأفغاني في حدث عقد في العاصمة كابول لإعلان صفقة التبادل: "بعد مفاوضات طويلة، المواطن الأمريكي سلم إلى وفد أمريكي وهذا الوفد سلم لنا (بشار نورزاي) اليوم في مطار كابول".
وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على نورزاي وهو حليف لحركة طالبان الأفغانية
، بتهمة تهريب الهيروين وقضى 17 عاما في السجن الأمريكي.
وفي يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتعين على طالبان الإفراج عن مارك على الفور قبل أن تتوقع أي اعتبار لتطلعاتها في الشرعية. هذا أمر غير قابل للتفاوض".
واستولت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عام بقليل، إثر انسحاب الولايات المتحدة وحلفاء الناتو من البلاد بعد 20 عاما من التدخل العسكري.