https://sputnikarabic.ae/20220919/طماطم-معدلة-ولونها-مختلف-تحظى-بموافقة-مبدئية-للأكل-في-أمريكا-عمرها-أطول-ومفيدة-أكثر-1067961624.html

طماطم معدلة ولونها مختلف تحظى بموافقة مبدئية للأكل في أمريكا... عمرها أطول ومفيدة أكثر

طماطم معدلة ولونها مختلف تحظى بموافقة مبدئية للأكل في أمريكا... عمرها أطول ومفيدة أكثر

حصلت، مؤخرا، طماطم معدلة جينيا وتتميز بلون مختلف ليس الأحمر العادي، على موافقة من وزارة الزراعة الأمريكية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T15:56+0000

2022-09-19T15:56+0000

2022-09-19T15:56+0000

مجتمع

منوعات

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ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان صحفي لها، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الطماطم التي تتسم بلون "بنفسجي داكن"، قال عنها العلماء إنها تدوم لفترة أطول من الطماطم العادية وأنها مفيدة للصحة أكثر، وأنه "تم تعديلها لتغيير لونها وتعزيز جودتها الغذائية"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأضافت الوزارة: "من منظور مخاطر الآفات النباتية، فإنه يمكن زراعة هذا النبات واستخدامه بأمان في التكاثر داخل أمريكا".ويكمن السبب وراء اللون البنفسجي في الطماطم الجديدة نسبة إلى زيادة مستويات ما يعتقد العلماء أنه مضاد أكسدة مقاوم للسرطان يُعرف باسم "الأنثوسيانين"، والذي يحول الفاكهة الحمراء في العادة إلى "بنفسجي داكن"، وفقا لمركز جون إينيس في المملكة المتحدة.وأفادت "سي إن إن" أن مجموعة من العلماء - من بينهم عالمة الكيمياء الحيوية والأستاذة كاثي مارتن - أنتجوا فاكهة بمذاق الطماطم للحصول على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وذلك من أجل منح المستهلكين الأمريكيين نوعا من الفاكهة الفائقة.واستطاعت مارتن أن تطور هذه الطماطم "من خلال هندسة جينية دقيقة"، مفتاح تشغيل "مشتق من زهرة صالحة للأكل" في عام 2008.ويتبقى أمام الطماطم البنفسجية الآن الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أجل السماح بتوزيعها على المحال الأمريكية.وسبق أن أثار نقاد مخاوف من أن الأطعمة المعدلة وراثيا قد يكون لها آثار صحية سلبية، ولكن الوكالات الرئيسية في أمريكا، مثل إدارة الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة، تقول إنها تنظم بشدة الأطعمة المعدلة وراثيا.

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