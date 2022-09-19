https://sputnikarabic.ae/20220919/عادل-إمام-يظهر-لأول-مرة-بعد-تداول-أنباء-حول-إصابته-بـألزهايمر-صورة-1067955015.html

عادل إمام يظهر لأول مرة بعد تداول أنباء حول إصابته بـ"ألزهايمر"... صورة

عادل إمام يظهر لأول مرة بعد تداول أنباء حول إصابته بـ"ألزهايمر"... صورة

نشر الفنان المصري عمرمصطفى متولي، صورة تجمعه بخاله الفنان الكبير عادل إمام، في أول ظهور له بعد تداول أنباء عن إصابته بـ"ألزهايمر". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T14:40+0000

2022-09-19T14:40+0000

2022-09-19T14:40+0000

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وشارك الفنان عمر مصطفى متولي صورة الزعيم عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، وعلق عليها قائلاً: "ربنا يخليك لينا".وكان الإعلامي محمد الباز قال عبر برنامجه على فضائية "النهار" إن عادل إمام لن يعود للتمثيل، نظرا لأن صحته لا تسمح بذلك نتيجة إصابته بمرض ألزهايمر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".ونفى الباز أن يكون عادل إمام قادرا على الوقوف أمام الكاميرا مجددا، على خلاف ما أعلنت عائلته بأن فيلما سيجمعه في القريب مع نجله محمد إمام تحت اسم "الواد وأبوه"، مضيفا أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر.وقال: "عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، وهو من الشقيانين، اشتغل 65 سنة متواصلين، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لابد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه".وتابع الباز: "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية".ونفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، شائعات حول تدهور صحة الفنان عادل إمام، معتبرا أن ما تردد حول إصابته بـ"ألزهايمر" لا يعدو أن يكون شائعات.وقال نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المحلية، إن صحته (عادل إمام) زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه"، مضيفا "واحد من الزملاء كان في زيارة إلى الزعيم عادل إمام ليلة أمس وقالي الزعيم بيسأل عليك".ومسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام، وعرض في شهر رمضان عام 2020.وعادل إمام الممثل الأكثر شهرة في مصر والعالم العربي ولد في 17 مايو/ أيار 1940 وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في 1966 ومنذ ذلك الوقت قدم ما يزيد على 100 فيلم و10 مسرحيات والعديد من المسلسلات.

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