عربي
الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20220919/عضو-في-مجلس-الفيدرالية-الروسي-الغرب-يستعبد-دول-آسيا-الوسطى-عبر-زرع-مناهضين-لروسيا-فيها-1067935103.html
عضو في مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يستعبد دول آسيا الوسطى عبر زرع مناهضين لروسيا فيها
عضو في مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يستعبد دول آسيا الوسطى عبر زرع مناهضين لروسيا فيها
اعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، اليوم الإثنين، أن الغرب مهتم باستعباد بلدان آسيا الوسطى، ومن خلال وكلاءه يتم بالفعل... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:33+0000
2022-09-19T10:33+0000
روسيا
مجلس الاتحاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102526/18/1025261803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a47d8d9f2ff32869fddea129d3b03ccd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف، عبر "تلغرام ": "ليس لدى واشنطن شكوك خاصة حول انهيار أوكرانيا، وفشل نظام كييف.وأضاف: "السؤال الوحيد هو إلى أي مدى سيكون التابعون الأمريكيون قادرين على إزعاج روسيا. لكن فكرة قمع بلادنا بأيدي الجيران، لا تزال قائمة لدى إدارة واشنطن".ووفقا له، فإنه لذلك، تجري زيارات الأمريكيين إلى القوقاز، إضافة إلى الخطط الأمريكية لإبعاد آسيا الوسطى عن روسيا.وتابع: "مع الأخذ بالاعتبار الآلاف من الدبلوماسيين، وأيضا عددا أكبر من وكلاء نفوذهم في القوقاز وآسيا الوسطى، فإنهم يبحثون بالفعل عن مرشحين جدد لمعاداة روسيا".وأعرب كليموف عن قلقه بشأن وجود العديد من الذين يتبعون قيادة "اليانكي" في بلدان جوار روسيا، حيث لا يفعلون ذلك بدافع الخوف، أو من أجل المال فقط.وأضاف: هناك من يؤمن بشكل أعمى، مثل المستغربين الأوكرانيين (المفتونين بقدرة الغرب)، في الفترة بين في 2004 – 2013؛ أن واشنطن ستساعدهم، وتجعل بلادهم مزدهرة".وحذر قائلا: إن الشر لا يمكن أن يولد الخير، و"الاستعمار الجديد لا يعمل على إحياء العالم الثالث"، ولكن فقط استعباده بطرق مختلفة، من خلال" الدمقرطة" و"النظام القائم على قواعد الغرب نفسه".وخلص كليموف إلى أن روسيا أضاعت، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، العديد من الفرص في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.وتابع قائلا: "حتى الآن ما زلنا غير قادرين على تعزيز مواقعنا بشكل صحيح في البلدان المجاورة، على الرغم من أننا نحاول بالفعل".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موقف الدول الغربية، التي تطالب الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات على روسيا، يعبر عن وقاحة وقلة أدب.وقال لافروف، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة: "بالطبع، تم تصميم العقوبات للعب دور تدميري للروابط، والغرب لا يخفي ذلك".عندما يجتمع الأمريكيون مع دول آسيا الوسطى على مستويات مختلفة، يقولون بشكل مباشر، إنه لا يجب أن تجرؤوا على مواصلة التعاون مع روسيا. وروسيا بشكل عام، هي بالفعل دولة مدمرة؛ لذا عليكم المراهنة علينا".
https://sputnikarabic.ae/20190213/عقوبات-موسكو-1039017196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102526/18/1025261803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_610eadd08c13eddb462cbf9fb04da268.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجلس الاتحاد الروسي
روسيا, مجلس الاتحاد الروسي

عضو في مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يستعبد دول آسيا الوسطى عبر زرع مناهضين لروسيا فيها

10:33 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الاتحاد الروسي
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، اليوم الإثنين، أن الغرب مهتم باستعباد بلدان آسيا الوسطى، ومن خلال وكلاءه يتم بالفعل اختيار مرشحين جدد "مناهضين لروسيا" في المنطقة؛ معتبرا أنه لا توجد شكوك لدى واشنطن بشأن إخفاق نظام كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف، عبر "تلغرام ": "ليس لدى واشنطن شكوك خاصة حول انهيار أوكرانيا، وفشل نظام كييف.
وأضاف: "السؤال الوحيد هو إلى أي مدى سيكون التابعون الأمريكيون قادرين على إزعاج روسيا. لكن فكرة قمع بلادنا بأيدي الجيران، لا تزال قائمة لدى إدارة واشنطن".
ووفقا له، فإنه لذلك، تجري زيارات الأمريكيين إلى القوقاز، إضافة إلى الخطط الأمريكية لإبعاد آسيا الوسطى عن روسيا.
وتابع: "مع الأخذ بالاعتبار الآلاف من الدبلوماسيين، وأيضا عددا أكبر من وكلاء نفوذهم في القوقاز وآسيا الوسطى، فإنهم يبحثون بالفعل عن مرشحين جدد لمعاداة روسيا".
وأعرب كليموف عن قلقه بشأن وجود العديد من الذين يتبعون قيادة "اليانكي" في بلدان جوار روسيا، حيث لا يفعلون ذلك بدافع الخوف، أو من أجل المال فقط.
وأضاف: هناك من يؤمن بشكل أعمى، مثل المستغربين الأوكرانيين (المفتونين بقدرة الغرب)، في الفترة بين في 2004 – 2013؛ أن واشنطن ستساعدهم، وتجعل بلادهم مزدهرة".
وحذر قائلا: إن الشر لا يمكن أن يولد الخير، و"الاستعمار الجديد لا يعمل على إحياء العالم الثالث"، ولكن فقط استعباده بطرق مختلفة، من خلال" الدمقرطة" و"النظام القائم على قواعد الغرب نفسه".
وخلص كليموف إلى أن روسيا أضاعت، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، العديد من الفرص في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.
وتابع قائلا: "حتى الآن ما زلنا غير قادرين على تعزيز مواقعنا بشكل صحيح في البلدان المجاورة، على الرغم من أننا نحاول بالفعل".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موقف الدول الغربية، التي تطالب الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات على روسيا، يعبر عن وقاحة وقلة أدب.
وقال لافروف، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة: "بالطبع، تم تصميم العقوبات للعب دور تدميري للروابط، والغرب لا يخفي ذلك".
فلاديمير جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2019
نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية: موسكو سترد بالمثل في حال فرض عقوبات جديدة
13 فبراير 2019, 21:29 GMT
عندما يجتمع الأمريكيون مع دول آسيا الوسطى على مستويات مختلفة، يقولون بشكل مباشر، إنه لا يجب أن تجرؤوا على مواصلة التعاون مع روسيا. وروسيا بشكل عام، هي بالفعل دولة مدمرة؛ لذا عليكم المراهنة علينا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала