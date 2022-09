https://sputnikarabic.ae/20220919/علامات-تحذير-تشير-إلى-أنك-على-وشك-الإصابة-بسكتة-دماغية-قوية-1067944556.html

علامات تحذير تشير إلى أنك على وشك الإصابة "بسكتة دماغية شديدة"

لا تقتصر الإصابة بالسكتة الدماغية فقط على الأشخاص المسنين، فكثيرا ما تصيب من يتمتعون بصحة جيدة أو الشباب. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

الصحة

منوعات

وفقا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، فإن السكتة الدماغية هي السبب الخامس للوفاة في الولايات المتحدة، وتترك العديد من الأشخاص المعاقين.تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى حرمان الدماغ من الأكسجين، وذلك إما بسبب جلطة أو انفجارات (أو تمزق).عندما يحدث ذلك، لا يتمكن جزء من الدماغ من الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، لذلك تموت خلايا الدماغ، وفق الجمعية الأمريكية.ملاحظة العلامات المبكرة للسكتة الدماغية والحصول على المساعدة الطبية على الفور أمر أساسي. قد يكون هذا منقذا للحياة ويقلل من الآثار.ويرصد موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية 5 علامات تحذيرية قالت إنها تشير إلى أنك على وشك الإصابة بسكتة دماغية ضخمة.1 - ارتباك مفاجئ وصعوبة في الكلامإذا تعرضت أنت أو أي شخص من حولك لتغيير في الكلام أو بدا مرتبكا فجأة، فقد تكون هذه علامة على حدوث سكتة دماغية.تقول مايو كلينيك، إن ذلك يبدأ عندما لا يستطيع الشخص تكرار جملة بسيطة، أو يصبح كلامه غير واضح أو يصعب فهمه.2. صداع حاد ومفاجئ"لا ترتبط العديد من السكتات الدماغية بالصداع، ولكن يمكن أن يحدث صداع مفاجئ وحاد في بعض الأحيان مع بعض أنواع السكتة الدماغية" تقول مايو كلينك.لذلك، من الجيد عدم تجاهل هذا الصداع والتماس العناية الطبية.3. تدلي الوجههل يبدأ جانب واحد من الوجه في التدلي؟ يمكن أن يكون خدر الوجه علامة منبهة لسكتة دماغية.يشير مستشفى بارنز (أكبر مستشفى في ولاية ميسوري الأمريكية) إلى أن "ضحايا السكتة الدماغية يظهرون أعراضا مختلفة اعتمادا على نوع السكتة الدماغية (السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية)، ومكان حدوث السكتة الدماغية بالضبط في دماغهم، ومدى حدة النزيف".وتضيف: "تحدث أعراض السكتة الدماغية بشكل مفاجئ ومتزامن، ولكن قد لا تحدث جميع الأعراض. عند النظر إلى شخص مصاب بسكتة دماغية، قد تلاحظ نصف ابتسامة؛ هناك تفاوت يوضح الخدر في الوجه".4. فقدان البصريمكن أن يكون "التعتيم المفاجئ أو فقدان الرؤية، خاصة في عين واحدة" من أعراض السكتة الدماغية.تحدث غالبية المعالجة البصرية في الفص القذالي، في الجزء الخلفي من الدماغ. تؤثر معظم السكتات الدماغية على جانب واحد من الدماغ. في حالة إصابة الفص القذالي الأيمن، فقد يتأثر مجال الرؤية الأيسر في كل عين.فيما السكتة الدماغية التي تؤثر على الفص القذالي الأيسر قد تزعج المجال الأيمن للرؤية في كل عين.5. ضعف الذراعهل يمكن رفع كلا الذراعين؟ هل أحدهما أخفض من الآخر عند رفعهما؟ إحدى علامات السكتة الدماغية هي ضعف في جانب واحد من الجسم، في الذراع أو الساق. قد تكون هناك مشكلة في المشي.

