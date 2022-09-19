https://sputnikarabic.ae/20220919/غوتيريش-لـسبوتنيك-برنامج-الغذاء-يمكنه-تسليم-300-ألف-طن-من-الأسمدة-الروسية-إلى-الدول-الفقيرة-1067921672.html

غوتيريش لـ"سبوتنيك": برنامج الغذاء يمكنه تسليم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى الدول الفقيرة

غوتيريش لـ"سبوتنيك": برنامج الغذاء يمكنه تسليم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى الدول الفقيرة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يسلم البلدان الفقيرة 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T06:33+0000

2022-09-19T06:33+0000

2022-09-19T06:33+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتراكم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبي. وبحسب الزعيم الروسي، فإن روسيا مستعدة لنقلها إلى الدول النامية مجانًا.وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، يجب أن نضمن التصدير المجاني للأسمدة الروسية عبر أوروبا".وأضاف غوتيريش: "ثانيًا إذا أرادت روسيا توفير سماد مجاني للدول النامية، أعتقد أن برنامج الغذاء العالمي سيكون قادرًا على تلبية هذه الرغبة".كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مسألة فرض قيود على التأشيرات ضد الروس في أوروبا، معتبرا أنها "فكرة غير جيدة"، معربًا عن أمله في أن تختفي هذه القيود بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال غوتيريش بهذا الصدد: "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تدهورت في كثير من الجوانب مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وآمل أن تختفي كل هذه المواقف بعد انتهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "بعض الروس يرغبون في مغادرة روسيا على ضوء الأحداث في أوكرانيا. لذلك ربما ليس من الجيد منعهم من القدوم".

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