عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220919/غوتيريش-لـسبوتنيك-برنامج-الغذاء-يمكنه-تسليم-300-ألف-طن-من-الأسمدة-الروسية-إلى-الدول-الفقيرة-1067921672.html
غوتيريش لـ"سبوتنيك": برنامج الغذاء يمكنه تسليم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى الدول الفقيرة
غوتيريش لـ"سبوتنيك": برنامج الغذاء يمكنه تسليم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى الدول الفقيرة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يسلم البلدان الفقيرة 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T06:33+0000
2022-09-19T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتراكم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبي. وبحسب الزعيم الروسي، فإن روسيا مستعدة لنقلها إلى الدول النامية مجانًا.وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، يجب أن نضمن التصدير المجاني للأسمدة الروسية عبر أوروبا".وأضاف غوتيريش: "ثانيًا إذا أرادت روسيا توفير سماد مجاني للدول النامية، أعتقد أن برنامج الغذاء العالمي سيكون قادرًا على تلبية هذه الرغبة".كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مسألة فرض قيود على التأشيرات ضد الروس في أوروبا، معتبرا أنها "فكرة غير جيدة"، معربًا عن أمله في أن تختفي هذه القيود بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال غوتيريش بهذا الصدد: "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تدهورت في كثير من الجوانب مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وآمل أن تختفي كل هذه المواقف بعد انتهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "بعض الروس يرغبون في مغادرة روسيا على ضوء الأحداث في أوكرانيا. لذلك ربما ليس من الجيد منعهم من القدوم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

غوتيريش لـ"سبوتنيك": برنامج الغذاء يمكنه تسليم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى الدول الفقيرة

06:33 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن برنامج الغذاء العالمي يمكن أن يسلم البلدان الفقيرة 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ الأوروبية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتراكم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبي. وبحسب الزعيم الروسي، فإن روسيا مستعدة لنقلها إلى الدول النامية مجانًا.
وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، يجب أن نضمن التصدير المجاني للأسمدة الروسية عبر أوروبا".
وأضاف غوتيريش: "ثانيًا إذا أرادت روسيا توفير سماد مجاني للدول النامية، أعتقد أن برنامج الغذاء العالمي سيكون قادرًا على تلبية هذه الرغبة".
كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مسألة فرض قيود على التأشيرات ضد الروس في أوروبا، معتبرا أنها "فكرة غير جيدة"، معربًا عن أمله في أن تختفي هذه القيود بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال غوتيريش بهذا الصدد: "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تدهورت في كثير من الجوانب مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وآمل أن تختفي كل هذه المواقف بعد انتهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "بعض الروس يرغبون في مغادرة روسيا على ضوء الأحداث في أوكرانيا. لذلك ربما ليس من الجيد منعهم من القدوم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала