https://sputnikarabic.ae/20220919/غوتيريش-لـسبوتنيك-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-من-الولايات-المتحدة-أمر-غير-واقعي-1067929423.html
غوتيريش لـ"سبوتنيك": نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة أمر غير واقعي
غوتيريش لـ"سبوتنيك": نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة أمر غير واقعي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من غير الواقعي نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:16+0000
2022-09-19T08:16+0000
2022-09-19T08:16+0000
العالم
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وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تبدأ الدول في الضغط بقوة أكبر لنقل المقر الرئيسي من الولايات المتحدة إلى موقع آخر: "لا أعتقد أن هذا أمر واقعي".وأضاف غوتيريش: "لكني أصر على أن الدولة المضيفة هي التي يجب عليها الالتزام بمنح حق الوصول إلى وفود جميع البلدان الأخرى من أجل وصولها إلى الأمم المتحدة وعملها في إطار المنظمة".وتابع بالقول: "موقفنا هذا واضح للغاية، وقد ناضلت بعناد من أجل إصدار التأشيرات لأعضاء الوفود الروسية".
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العالم
غوتيريش لـ"سبوتنيك": نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة أمر غير واقعي
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من غير الواقعي نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة.
وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تبدأ الدول في الضغط بقوة أكبر لنقل المقر الرئيسي من الولايات المتحدة إلى موقع آخر: "لا أعتقد أن هذا أمر واقعي".
وأضاف غوتيريش: "لكني أصر على أن الدولة المضيفة هي التي يجب عليها الالتزام بمنح حق الوصول إلى وفود جميع البلدان الأخرى من أجل وصولها إلى الأمم المتحدة وعملها في إطار المنظمة".
وتابع بالقول: "موقفنا هذا واضح للغاية، وقد ناضلت بعناد من أجل إصدار التأشيرات لأعضاء الوفود الروسية".