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https://sputnikarabic.ae/20220919/فولكس-فاغن-تطرح-أسهم-بورش-في-البورصة-ومستثمرون-عرب-يخططون-للشراء-1067951430.html
"فولكس فاغن" تطرح أسهم "بورش" في البورصة ومستثمرون عرب يخططون للشراء
"فولكس فاغن" تطرح أسهم "بورش" في البورصة ومستثمرون عرب يخططون للشراء
دفع تفاؤل المستثمرين سهم شركة "فولكس فاغن" للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن صرحت صانعة السيارات أنها تستهدف تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (74.84 مليار... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:56+0000
2022-09-19T13:56+0000
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اقتصاد
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من المخطط أن يكون الاكتتاب على أسهم شركة "بورش" هو ثالث أكبر طرح عام أولي في أوروبا على الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". هذه القيمة تقترب من القيمة السوقية لشركة "فولكس فاغن" نفسها، والبالغة 88 مليار يورو.وتهدف "بورش" إلى جذب المستثمرين (وبالتالي التمويل) بفضل علامتها التجارية ذات هوامش التشغيل المرتفعة والتي يعرف عنها الاستقرار، والأداء الجيد حتى في الوقت الذي عانت فيه أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الأخرى مثل "فيراري" و"أستون مارتن" هذا العام.التقييم الذي أعلنت عنه "فولكس فاغن" ويتراوح بين 70 مليار إلى 75 مليار يورو هو أقل من تقديرات بعض المستثمرين التي تصل إلى 85 مليار يورو، لكنه لا يزال أكبر بكثير من تقييم شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى مثل "بي إم دبليو" البالغ 49 مليار يورو أو "مرسيدس بنز" التي تقيم بنحو 61 مليار.من بين المستثمرين الذين سيشترون الأسهم؛ هيئة الاستثمار القطرية، ثالث أكبر مساهم في "فولكس فاجن"، وستستحوذ على حصة بنسبة 4.99%، وستشتري شركة "القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي أسهما بقيمة 300 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20220918/السعودية-تستعد-لبيع-30-من-شركة-الحفر-العربية-عبر-طرح-أولي-في-البورصة-1067908420.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

"فولكس فاغن" تطرح أسهم "بورش" في البورصة ومستثمرون عرب يخططون للشراء

13:56 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Thibault Camusسيارة موديل "بورش 718 بوكستر جي تي إس" (Porsche 718 Boxster GTS) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل بورش 718 بوكستر جي تي إس (Porsche 718 Boxster GTS) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Thibault Camus
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دفع تفاؤل المستثمرين سهم شركة "فولكس فاغن" للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن صرحت صانعة السيارات أنها تستهدف تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (74.84 مليار دولار) لعلامة السيارات الرياضية الفاخرة "بورش".
من المخطط أن يكون الاكتتاب على أسهم شركة "بورش" هو ثالث أكبر طرح عام أولي في أوروبا على الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". هذه القيمة تقترب من القيمة السوقية لشركة "فولكس فاغن" نفسها، والبالغة 88 مليار يورو.
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أمس, 16:14 GMT
وتهدف "بورش" إلى جذب المستثمرين (وبالتالي التمويل) بفضل علامتها التجارية ذات هوامش التشغيل المرتفعة والتي يعرف عنها الاستقرار، والأداء الجيد حتى في الوقت الذي عانت فيه أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الأخرى مثل "فيراري" و"أستون مارتن" هذا العام.
التقييم الذي أعلنت عنه "فولكس فاغن" ويتراوح بين 70 مليار إلى 75 مليار يورو هو أقل من تقديرات بعض المستثمرين التي تصل إلى 85 مليار يورو، لكنه لا يزال أكبر بكثير من تقييم شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى مثل "بي إم دبليو" البالغ 49 مليار يورو أو "مرسيدس بنز" التي تقيم بنحو 61 مليار.
من بين المستثمرين الذين سيشترون الأسهم؛ هيئة الاستثمار القطرية، ثالث أكبر مساهم في "فولكس فاجن"، وستستحوذ على حصة بنسبة 4.99%، وستشتري شركة "القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي أسهما بقيمة 300 مليون يورو.
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