https://sputnikarabic.ae/20220919/قائد-طائرة-يفارق-الحياة-أثناء-تحليقها----1067942171.html
قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها
قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها
قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن قائد طاقم طائرة توفي أثناء تحليق الطائرة في الجو، الأمر... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:59+0000
2022-09-19T11:59+0000
2022-09-19T11:59+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104531/69/1045316995_0:65:3073:1794_1920x0_80_0_0_97633602ddba7db46f3a9d7e6180b5bf.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة من نوع "بوينغ" والتي كانت متوجهة من نوفوكوزنتسك إلى سانت بطرسبورغ، توفي على متن الطائرة.ونوه المصدر إلى أن الطيار شعر بتوعك أثناء الطيران، حيث قرر مساعد الطيار الهبوط بشكل سريع في مطار أومسك.يذكر أن الحادث قد وقع ليل أمس، حيث هبطت الطائرة في أومسك الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي للمدينة، (19:40 بتوقيت موسكو).
https://sputnikarabic.ae/20220917/إطلاق-رحلات-مباشرة-من-سوتشي-الروسية-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-1067866634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104531/69/1045316995_298:0:2775:1858_1920x0_80_0_0_4ed30b3a42f0fcb9e65efea238ad20a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها
تابعنا عبر
قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن قائد طاقم طائرة توفي أثناء تحليق الطائرة في الجو، الأمر الذي أرغم مساعد الطيار على تنفيذ هبوط سريع.
وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة من نوع "بوينغ" والتي كانت متوجهة من نوفوكوزنتسك إلى سانت بطرسبورغ، توفي على متن الطائرة.
ونوه المصدر إلى أن الطيار شعر بتوعك أثناء الطيران، حيث قرر مساعد الطيار الهبوط بشكل سريع في مطار أومسك.
"وصل فريق إسعاف متخصص بالإنعاش إلى المطار قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق، وتأكد الفريق من وفاة الطيار قبل تقديم المساعدة الطبية".
المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
يذكر أن الحادث قد وقع ليل أمس، حيث هبطت الطائرة في أومسك الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي للمدينة، (19:40 بتوقيت موسكو).