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https://sputnikarabic.ae/20220919/قائد-طائرة-يفارق-الحياة-أثناء-تحليقها----1067942171.html
قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها
قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها
قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن قائد طاقم طائرة توفي أثناء تحليق الطائرة في الجو، الأمر... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
مجتمع
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وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة من نوع "بوينغ" والتي كانت متوجهة من نوفوكوزنتسك إلى سانت بطرسبورغ، توفي على متن الطائرة.ونوه المصدر إلى أن الطيار شعر بتوعك أثناء الطيران، حيث قرر مساعد الطيار الهبوط بشكل سريع في مطار أومسك.يذكر أن الحادث قد وقع ليل أمس، حيث هبطت الطائرة في أومسك الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي للمدينة، (19:40 بتوقيت موسكو).
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روسيا, مجتمع
روسيا, مجتمع

قائد طائرة يفارق الحياة أثناء تحليقها

11:59 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور طائرات الخطوط الجوية التابعة لشركة "روسيا" في موقف للطائرات في مطار شيريميتيفو موسكو، بعد توقف الرحلات الجوية، وإدخال اجراءات وقائية ضد انتشار كورونا في البلاد، 7 أبريل 2020
 طائرات الخطوط الجوية التابعة لشركة روسيا في موقف للطائرات في مطار شيريميتيفو موسكو، بعد توقف الرحلات الجوية، وإدخال اجراءات وقائية ضد انتشار كورونا في البلاد، 7 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن قائد طاقم طائرة توفي أثناء تحليق الطائرة في الجو، الأمر الذي أرغم مساعد الطيار على تنفيذ هبوط سريع.
وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة من نوع "بوينغ" والتي كانت متوجهة من نوفوكوزنتسك إلى سانت بطرسبورغ، توفي على متن الطائرة.
ونوه المصدر إلى أن الطيار شعر بتوعك أثناء الطيران، حيث قرر مساعد الطيار الهبوط بشكل سريع في مطار أومسك.

"وصل فريق إسعاف متخصص بالإنعاش إلى المطار قبل هبوط الطائرة بعشر دقائق، وتأكد الفريق من وفاة الطيار قبل تقديم المساعدة الطبية".

المكتب الصحفي لوزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
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يذكر أن الحادث قد وقع ليل أمس، حيث هبطت الطائرة في أومسك الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي للمدينة، (19:40 بتوقيت موسكو).
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