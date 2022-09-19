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https://sputnikarabic.ae/20220919/قناة-سي-بي-إس-تكشف-بالفيديو-ما-حدث-لطاقمها-عندما-صور-مشهدا-وديا-مع-الرئيس-الإيراني-1067940506.html
قناة "سي بي إس" تكشف بالفيديو ما حدث لطاقمها عندما صور "مشهدا وديا" مع الرئيس الإيراني
قناة "سي بي إس" تكشف بالفيديو ما حدث لطاقمها عندما صور "مشهدا وديا" مع الرئيس الإيراني
صادر أحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، هاتفا من مصور في قناة "سي بي إس نيوز" بعدما انتهت مقابلة أجريت في طهران. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:29+0000
2022-09-19T11:29+0000
العالم
أخبار إيران
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وأوضحت القناة أنه "في ختام حديث ودي، فوجئ فريق المحطة بأحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني يمنع الكاميرا من تصوير وداع الإعلامية ليزلي ستال للرئيس ومستشاريه، كما تمت مصادرة هاتف أحد المصورين لساعتين ونصف ساعة".والتقت القناة بالرئيس في المجمع الرئاسي في طهران، يوم الثلاثاء الماضي، لإجراء أول مقابلة له مع مراسل غربي، حيث قالت المحاورة إنه قد قيل لها كيف تلبس، وطُلب منها ألا تجلس قبله وألا تقاطعه، كما سُمح لها بساعة واحدة مدةً للمقابلة.
أخبار إيران
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العالم, أخبار إيران
العالم, أخبار إيران

قناة "سي بي إس" تكشف بالفيديو ما حدث لطاقمها عندما صور "مشهدا وديا" مع الرئيس الإيراني

11:29 GMT 19.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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صادر أحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، هاتفا من مصور في قناة "سي بي إس نيوز" بعدما انتهت مقابلة أجريت في طهران.
وأوضحت القناة أنه "في ختام حديث ودي، فوجئ فريق المحطة بأحد أعضاء فريق الرئيس الإيراني يمنع الكاميرا من تصوير وداع الإعلامية ليزلي ستال للرئيس ومستشاريه، كما تمت مصادرة هاتف أحد المصورين لساعتين ونصف ساعة".
والتقت القناة بالرئيس في المجمع الرئاسي في طهران، يوم الثلاثاء الماضي، لإجراء أول مقابلة له مع مراسل غربي، حيث قالت المحاورة إنه قد قيل لها كيف تلبس، وطُلب منها ألا تجلس قبله وألا تقاطعه، كما سُمح لها بساعة واحدة مدةً للمقابلة.
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