https://sputnikarabic.ae/20220919/قوات-الأمن-الإسرائيلية-تعتقل-مدير-المسجد-الأقصى-عمر-الكسواني-بعد-اقتحام-وتفتيش-منزله-في-القدس-1067929944.html
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الإسرائيلية أفرجت عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني بعد اعتقاله واقتحام وتفتيش منزله في القدس. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:38+0000
2022-09-19T08:38+0000
2022-09-19T09:22+0000
العالم العربي
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وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تفتيش في بيته الكائن في حي الطور بمدينة القدس، حيث تم مصادرة بعد المقتنيات الخاصة بهوذكرت المصادر الفلسطينية أن بعد ساعات عدة تم الإفراج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من قبل السلطات الإسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
08:38 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الإسرائيلية أفرجت عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني بعد اعتقاله واقتحام وتفتيش منزله في القدس.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تفتيش في بيته الكائن في حي الطور بمدينة القدس، حيث تم مصادرة بعد المقتنيات الخاصة به
وذكرت المصادر الفلسطينية أن بعد ساعات عدة تم الإفراج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من قبل السلطات الإسرائيلية.