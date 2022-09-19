عربي
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
https://sputnikarabic.ae/20220919/قوات-الأمن-الإسرائيلية-تعتقل-مدير-المسجد-الأقصى-عمر-الكسواني-بعد-اقتحام-وتفتيش-منزله-في-القدس-1067929944.html
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الإسرائيلية أفرجت عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني بعد اعتقاله واقتحام وتفتيش منزله في القدس. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:38+0000
2022-09-19T09:22+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066097261_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_d20170a4cebfd4fce4e9c400048d8ec8.jpg
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تفتيش في بيته الكائن في حي الطور بمدينة القدس، حيث تم مصادرة بعد المقتنيات الخاصة بهوذكرت المصادر الفلسطينية أن بعد ساعات عدة تم الإفراج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من قبل السلطات الإسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066097261_201:0:1808:1205_1920x0_80_0_0_b8cb1dd24d41933331d4f5cfb695e3bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس

08:38 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 19.09.2022)
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية تحمي المستوطنين أثناء زيارتهم الحرم القدسي في ذكرى خراب الهيكل، 7 أغسطس/ آب 2022، وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين نشطاء في قطاع غزة
قوات الأمن الإسرائيلية تحمي المستوطنين أثناء زيارتهم الحرم القدسي في ذكرى خراب الهيكل، 7 أغسطس/ آب 2022، وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين نشطاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الإسرائيلية أفرجت عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني بعد اعتقاله واقتحام وتفتيش منزله في القدس.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تفتيش في بيته الكائن في حي الطور بمدينة القدس، حيث تم مصادرة بعد المقتنيات الخاصة به
وذكرت المصادر الفلسطينية أن بعد ساعات عدة تم الإفراج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من قبل السلطات الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала