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https://sputnikarabic.ae/20220919/كوريا-الجنوبية-تطلب-من-الإنتربول-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-مستثمر-هارب-1067962159.html
كوريا الجنوبية تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق مستثمر هارب
كوريا الجنوبية تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق مستثمر هارب
طلب المدعون في كوريا الجنوبية من "الإنتربول" إصدار إشعار أحمر ضد دو كوون، المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة المنهارة "تيرافورم لابس". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:00+0000
2022-09-19T16:00+0000
العالم
كوريا الجنوبية
اقتصاد
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ويقول الادعاء العام إن دو كوون يرفض التعاون في تحقيق حول الأزمة التي أدت إلى تآكل 40 مليار دولار من عمليتيه "تيرا يو إس دي" و"لونا"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وذكر مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه طلب من وزارة الخارجية إلغاء جواز سفر كوون، وهو مواطن كوري جنوبي، لأنه "من الواضح أنه هارب وليس لديه نية للمثول أمامنا للاستجواب".وقال مكتب الادعاء: "بدأنا إجراءات وضعه على قائمة الإنتربول الحمراء وإلغاء جواز سفره. كوون لم يتعاون مع التحقيقات في انهيار شركته".إخطار الإنتربول الأحمر هو طلب إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم "لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو إجراء قانوني مماثل"، وفقا لموقع الإنتربول.تصدر الإخطارات الحمراء للهاربين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة. قال مكتب المدعي العام إن كوون أخبر المحققين من خلال محاميه أنه لا يريد الرد على استدعائهم على الفور.وقال متحدث باسم مكتب الادعاء: "نبذل قصارى جهدنا لتحديد مكانه واعتقاله. من الواضح أنه هارب لأن المسؤولين الماليين الرئيسيين في شركته غادروا أيضا إلى نفس البلد (سنغافورة) خلال تلك الفترة".في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة كورية جنوبية أوامر اعتقال بحق كوون وخمسة آخرين مرتبطين بشركته، لخرقهم قوانين أسواق رأس المال في البلاد، قائلة إنهم كانوا يقيمون في سنغافورة. قالت شرطة سنغافورة يوم السبت إن كوون ليس موجودا حاليا في المدينة، لكنها ستساعد في تحقيق كوريا الجنوبية.اتهم المدعون الكوريون الجنوبيون كوون بالاحتيال المالي ويسعون للتحقيق معه هو وشركته بعد تقديم شكويين نيابة عن 81 مستثمرا بشأن مزاعم بأن الشركة خدعت المستثمرين.
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العالم, كوريا الجنوبية, اقتصاد
العالم, كوريا الجنوبية, اقتصاد

كوريا الجنوبية تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق مستثمر هارب

16:00 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN شعار "الإنتربول"
شعار الإنتربول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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طلب المدعون في كوريا الجنوبية من "الإنتربول" إصدار إشعار أحمر ضد دو كوون، المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة المنهارة "تيرافورم لابس".
ويقول الادعاء العام إن دو كوون يرفض التعاون في تحقيق حول الأزمة التي أدت إلى تآكل 40 مليار دولار من عمليتيه "تيرا يو إس دي" و"لونا"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وذكر مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه طلب من وزارة الخارجية إلغاء جواز سفر كوون، وهو مواطن كوري جنوبي، لأنه "من الواضح أنه هارب وليس لديه نية للمثول أمامنا للاستجواب".
وقال مكتب الادعاء: "بدأنا إجراءات وضعه على قائمة الإنتربول الحمراء وإلغاء جواز سفره. كوون لم يتعاون مع التحقيقات في انهيار شركته".
إخطار الإنتربول الأحمر هو طلب إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم "لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو إجراء قانوني مماثل"، وفقا لموقع الإنتربول.
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تصدر الإخطارات الحمراء للهاربين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة. قال مكتب المدعي العام إن كوون أخبر المحققين من خلال محاميه أنه لا يريد الرد على استدعائهم على الفور.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء: "نبذل قصارى جهدنا لتحديد مكانه واعتقاله. من الواضح أنه هارب لأن المسؤولين الماليين الرئيسيين في شركته غادروا أيضا إلى نفس البلد (سنغافورة) خلال تلك الفترة".
في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة كورية جنوبية أوامر اعتقال بحق كوون وخمسة آخرين مرتبطين بشركته، لخرقهم قوانين أسواق رأس المال في البلاد، قائلة إنهم كانوا يقيمون في سنغافورة. قالت شرطة سنغافورة يوم السبت إن كوون ليس موجودا حاليا في المدينة، لكنها ستساعد في تحقيق كوريا الجنوبية.
اتهم المدعون الكوريون الجنوبيون كوون بالاحتيال المالي ويسعون للتحقيق معه هو وشركته بعد تقديم شكويين نيابة عن 81 مستثمرا بشأن مزاعم بأن الشركة خدعت المستثمرين.
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