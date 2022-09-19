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https://sputnikarabic.ae/20220919/لافروف-يبحث-مع-وزيرة-الخارجية-الفرنسية-مسائل-ضمان-أمن-محطة-زابوروجيه-النووية-1067958511.html
لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية مسائل ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية
لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية مسائل ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، اليوم الاثنين، مسائل ضمان أمن محطة زابوروجيا للطاقة النووية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:22+0000
2022-09-19T15:23+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "متابعة للاتصال الهاتفي في 11 أيلول/ سبتمبر، بين وزير الخارجية الروسي ونظيرته الفرنسية، بحث الوضع في أوكرانيا بالتفصيل، مع التركيز على ضمان أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتابع البيان: "وأشار الوزير (لافروف) إلى أن نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لقصف المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك، قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وبالتالي يعرض أوروبا لخطر وقوع كارثة نووية. وأكد الجانب الروسي مجدداً الحاجة إلى وقف فوري وكامل لقصف المحطة وإجراء تحقيق موضوعي في وقائع الهجمات التي تتعرض إليها".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-افتعال-كارثة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1067521036.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية مسائل ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية

15:22 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 19.09.2022)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، اليوم الاثنين، مسائل ضمان أمن محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "متابعة للاتصال الهاتفي في 11 أيلول/ سبتمبر، بين وزير الخارجية الروسي ونظيرته الفرنسية، بحث الوضع في أوكرانيا بالتفصيل، مع التركيز على ضمان أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وتابع البيان: "وأشار الوزير (لافروف) إلى أن نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لقصف المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك، قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وبالتالي يعرض أوروبا لخطر وقوع كارثة نووية. وأكد الجانب الروسي مجدداً الحاجة إلى وقف فوري وكامل لقصف المحطة وإجراء تحقيق موضوعي في وقائع الهجمات التي تتعرض إليها".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الدفاع الروسية: نظام كييف يحاول افتعال كارثة في محطة زابوروجيه النووية
9 سبتمبر, 12:36 GMT
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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