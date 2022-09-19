https://sputnikarabic.ae/20220919/لبنان-يستحوذ-على-حصة-نوفاتيك-الروسية-في-اتفاقية-للتنقيب-في-منطقتين-بمياهه-الإقليمية-1067958229.html
لبنان يستحوذ على حصة "نوفاتيك" الروسية في اتفاقية للتنقيب في منطقتين بمياهه الإقليمية
لبنان يستحوذ على حصة "نوفاتيك" الروسية في اتفاقية للتنقيب في منطقتين بمياهه الإقليمية
أبلغت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، شركة "نوفاتيك" الروسية باستحواذها على حصتها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج بالرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية،... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أكد في بيان أنه "على أثر انسحاب صاحب الحق غير المشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية".وأوضح أن الحكومة اللبنانية أبلغت الشركة الروسية بتنفيذ أحكام "التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين، بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول. كما قضى القرار بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في المئة".وتضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول "بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الاتفاقيتين، والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9".
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لبنان يستحوذ على حصة "نوفاتيك" الروسية في اتفاقية للتنقيب في منطقتين بمياهه الإقليمية
15:18 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
أبلغت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، شركة "نوفاتيك" الروسية باستحواذها على حصتها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج بالرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، والبالغة 20%، وذلك بعد إعلان الشركة الروسية انسحابها في وقت سابق من الاتفاقية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أكد في بيان أنه "على أثر انسحاب صاحب الحق غير المشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية".
وأوضح أن الحكومة اللبنانية أبلغت الشركة الروسية بتنفيذ أحكام "التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين، بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول. كما قضى القرار بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في المئة".
وتضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول "بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الاتفاقيتين، والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9".