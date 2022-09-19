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https://sputnikarabic.ae/20220919/ماكرون-وزوجته-يتعرضان-لانتقادات-شديدة-بسبب-ملابسهما-في-جنازة-الملكة-فيديو-1067932825.html
ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات شديدة بسبب ملابسهما في جنازة الملكة... فيديو
ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات شديدة بسبب ملابسهما في جنازة الملكة... فيديو
أثار مظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، خلال حضورهما وداع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انتقادات واسعة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:39+0000
2022-09-19T09:39+0000
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وظهر ماكرون وزوجته بثياب غامقة ونظارات شمسية وأحذية رياضية في شوارع لندن، ما أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل.وتشارك المئات من الشخصيات الأجنبية البارزة والرؤساء يوم الاثنين 09/19 في الجنازة الرسمية للملكة في حدث على درجة كبيرة من الخطورة الأمنية والدبلوماسية.فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إذن باستخدام سيارته الليموزين الرئاسية المصفحة التي تسمى "الوحش".
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات شديدة بسبب ملابسهما في جنازة الملكة... فيديو

09:39 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / Poolإيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ترونيو
إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ترونيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Pool
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أثار مظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، خلال حضورهما وداع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انتقادات واسعة.
وظهر ماكرون وزوجته بثياب غامقة ونظارات شمسية وأحذية رياضية في شوارع لندن، ما أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل.
واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل أن هذا المظهر لا "يشرف" منصب الرئاسة ولا يتناسب مع حضور جنازة ملكية.
وتشارك المئات من الشخصيات الأجنبية البارزة والرؤساء يوم الاثنين 09/19 في الجنازة الرسمية للملكة في حدث على درجة كبيرة من الخطورة الأمنية والدبلوماسية.
وخلاف القادة الآخرين الذين نقلوا إلى كاتدرائية ويسمنتستر بحافلات مستأجرة من قبل السلطات البريطانية، رفض ماكرون الصعود إلى حافلة، وفقا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إذن باستخدام سيارته الليموزين الرئاسية المصفحة التي تسمى "الوحش".
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