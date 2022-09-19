ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات شديدة بسبب ملابسهما في جنازة الملكة... فيديو
© AFP 2022 / Poolإيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ترونيو
© AFP 2022 / Pool
أثار مظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، خلال حضورهما وداع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انتقادات واسعة.
وظهر ماكرون وزوجته بثياب غامقة ونظارات شمسية وأحذية رياضية في شوارع لندن، ما أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل.
Le couple Macron en basket à Londres pour aller à l’enterrement de la reine. Moi j’aurais pas osé. C’est quand même pas la classe quand on compare à la famille royale 😥 pic.twitter.com/pz809JiLYz— Merigi (@arnoldschruof) September 18, 2022
واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل أن هذا المظهر لا "يشرف" منصب الرئاسة ولا يتناسب مع حضور جنازة ملكية.
Emmanuel Macron est arrivé à #Londres où il se balade incognito. Il remonte la file d’attente et déclare « partager la peine des Britanniques » pic.twitter.com/xUvZpL2Ch5— Pierre-Louis Caron (@pierloucaron) September 18, 2022
وتشارك المئات من الشخصيات الأجنبية البارزة والرؤساء يوم الاثنين 09/19 في الجنازة الرسمية للملكة في حدث على درجة كبيرة من الخطورة الأمنية والدبلوماسية.
وخلاف القادة الآخرين الذين نقلوا إلى كاتدرائية ويسمنتستر بحافلات مستأجرة من قبل السلطات البريطانية، رفض ماكرون الصعود إلى حافلة، وفقا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إذن باستخدام سيارته الليموزين الرئاسية المصفحة التي تسمى "الوحش".