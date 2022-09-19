https://sputnikarabic.ae/20220919/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-إضراب-المدارس-خطوة-أولى-لمواجهة-محاولات-أسرلة-المناهج-الفلسطينية-1067955610.html

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إضراب المدارس خطوة أولى لمواجهة محاولات "أسرلة" المناهج الفلسطينية

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": إضراب المدارس خطوة أولى لمواجهة محاولات "أسرلة" المناهج الفلسطينية

قال محافظ القدس، الدكتور عدنان غيث، اليوم الاثنين، إن "كافة المدارس في مدينة القدس، سواء التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية أو التي تتبع الجهات الفلسطينية،... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T14:52+0000

2022-09-19T14:52+0000

2022-09-19T14:52+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ احتلال مدينة القدس في عام 1967، تسعى إسرائيل إلى تهويد وأسرلة المدينة وكافة قطاعاتها، لا سيما قطاع التعليم، باعتباره شريانا أساسيا وموضوعا جوهريا في المدينة، لما له من آثار جانبية في حال تم تهويده أو أسرلة مناهجه كما هو الحال الآن".وتابع: "هناك هجمة شرسة وبربرية على المنظومة التربوية برمتها في العاصمة الفلسطينية المحتلة، إذ يريد الاحتلال فرض منهاج محرف في معظم أجزائه، كتب التاريخ والدين وباقي المواد التي يتم تدريسها للفلسطينيين في مدارس القدس، وبالتالي كان موقف مؤسسات القدس وقواها الوطنية وفعالياتها بأنه لا يمكن لأي كان أن يفرض على أبنائنا المنهاج الذي يريد أن يمرره، وهو الموقف الذي يقف خلفه كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بشرائحه المختلفة في العاصمة المحتلة".وأوضح أن "خطوة الإضراب الشامل اليوم في كافة المدارس تحمل عدة رسائل، أهمها بأن يوجد بمخزون الشارع المقدسي الكثير من الأوراق التي تمكنه من مواجهة هذا التطرف والغطرسة الإسرائيلية، وكذلك رسالة للمجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته الأخلاقية، كل القوانين الدولية كفلت حق التعليم والحق في السكن، وغيرها من الحقوق التي لا يحصل عليها الفلسطينيون باعتبار أن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض".وأشار محافظ القدس إلى أن "نسبة النجاح في إضراب اليوم كانت كبيرة جدا، إذ التقت جميع المدارس حتى تلك التي تقودها وزارة المعارف الإسرائيلية، ولم يذهب الطلاب إلى الدوام الدراسي، التزاما منهم بالدور المنوط بهم، كما أنهم يدركون حجم كوارث وتداعيات محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي المحرف، الذي يهدف إلى طمث كل ما له علاقة بالقضية الوطنية الفلسطينية العادلة".وقال إن "العاصمة المحتلة بكل مكوناتها ومركباتها، نجحت اليوم في إيصال رسالتها، بأن القوى الوطنية والمؤسسات لديها الكثير من الخطوات في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، إذ لا يمكن لأهالي المدينة الموافقة على تعليم أولادهم منهاجا محرفا يريد ترسيخ صورة واضحة في أذهان الطلاب الفلسطينيين، بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وعادلة وتحفظ حقوق المواطنين، وتمحو من ذاكرتهم المجازر والجرائم التي ترتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني، ومن ممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري".ومضى قائلا: "في نهاية المطاف، الطلاب والمعلمون في هذه المدارس من أبناء المدينة المحتلة وأبناء الشعب الفلسطيني، وهم يدركون جيدا حجم المؤامرة التي تحاك ضد المنظومة التعليمية وقطاع التعليم في القدس، ويدركون حجم الدور المنوط بهم في حماية القدس والقضية الفلسطينية، وحماية المقدسات كافة، من محاولات التهويد والأسرلة وسياسات التهجير القسري والعرقي"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هي البداية وهناك خطوات قادمة لمواجهة ظاهرة أسرلة المناهج في مدينة القدس".وعمّ إضراب شامل كافة مدارس القدس الشرقية، اليوم الاثنين، رفضا واحتجاجا لمحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي من قبل وزارتي المعارف والتربية والتعليم وبلدية القدس، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وبحسب ناشطين ومسؤولين في المدينة فإن الإضراب يشمل جميع المدارس في القدس الشرقية البالغ عددها نحو 280 مدرسة وتضم قرابة 100 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل.ويتوجه نصفهم إلى 146 مدرسة تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية، وتشمل مدارس الأوقاف والمدارس الخاصة ومدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق مركز الإحصاء الفلسطيني، بينما يتوجه البقية إلى المدارس التابعة لإدارة وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس.

https://sputnikarabic.ae/20220918/في-القدس-الإعلان-عن-إضراب-عام-بالمدارس-غدا-اعتراضا-على-فرض-مناهج-إسرائيلية-1067897845.html

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