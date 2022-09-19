https://sputnikarabic.ae/20220919/محلل-سياسي-كل-جهود-روسيا-للانضمام-إلى-الناتو-في-التسعينيات-واجهت-رفضا-شديدا-1067930340.html

محلل سياسي: كل جهود روسيا للانضمام إلى الناتو في التسعينيات واجهت رفضا شديدا

محلل سياسي: كل جهود روسيا للانضمام إلى الناتو في التسعينيات واجهت رفضا شديدا

قال المحلل السياسي الروسي بوريس ميزهوف، إن كل جهود روسيا للانضمام إلى حلف الناتو في التسعينيات واجهت رفضا شديدا، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T08:57+0000

2022-09-19T08:57+0000

2022-09-19T08:57+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

بيل كلينتون

الناتو

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وأضاف ميزهوف لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أنه عرض احتمال عضوية الناتوعلى روسيا، ليس صحيحا بالطبع، لم يدعنا أحد للانضمام إلى الحلف. بالفعل في عام 1992، نوقش هذا، وواجهت كل جهود روسيا للانضمام إلى الناتو، والتي بذلت عدة مرات، رفضا شديدا".وأوضح ميزهوف أنه "حتى قبل وصول كلينتون إلى السلطة، تحدث هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) عن استحالة انضمام روسيا إلى الناتو، ولم ينف أي من الشخصيات النشطة في الإدارة الأمريكية ذلك".وتابع ميزهوف: "شيء آخر هو أنه خلال فترة كلينتون، كانت روسيا بالفعل تمر بفترة التحول الديمقراطي، لذلك يمكن أن يكون هناك حديث عن انضمام روسيا إلى الناتو، لكن المعارضة في الإدارة الأمريكية كانت قوية جدا".وأشار ميزهوف إلى أن "تقييم كلينتون للوضع وهمي، حيث بدا اغتراب روسيا عن الغرب منذ اللحظة التي توسع فيها حلف شمال الأطلسي إلى الشرق".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، في وقت سابق، أنه عرض على نظيريه الروسيين بوريس يلتسين وفلاديمير بوتين إمكانية انضمام روسيا إلى حلف "الناتو".وقال كلينتون: "تطور العلاقات بين روسيا والحلف في التسعينيات"، لافتا إلى "مشاركة موسكو في برنامج الشراكة من أجل السلام، وإبرام قانون تأسيس روسيا والناتو، والتمويل الأمريكي لانسحاب القوات الروسية من دول البلطيق، فضلا عن المشاركة الثنائية في بعض عمليات حفظ السلام".ونفى كلينتون المزاعم بأن "الولايات المتحدة تجاهلت ولم تحترم وحاولت عزل روسيا، ووصف هذه الادعاءات بأنها مزيفة"، لكنه أقر بأن "الناتو كان يتوسع شرقا بسبب اعتراضات موسكو، واصفا سياسة التحالف هذه بأنها "صحيحة".ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامنا مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقا، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220409/بيل-كلينتون-عرضت-على-بوتين-ويلتسين-انضمام-روسيا-إلى-الناتو-1060994775.html

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