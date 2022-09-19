https://sputnikarabic.ae/20220919/محلل-سيتم-تفكيك-منظومة-حركة-النهضة-بتونس-على-كافة-المستويات-1067945965.html

محلل: سيتم تفكيك منظومة حركة النهضة بتونس على كافة المستويات

محلل: سيتم تفكيك منظومة حركة النهضة بتونس على كافة المستويات

قال المحاضر في العلوم الجيوسياسية بجامعة تونس، رافع الطبيب، إن "القرائن على تورط حركة النهضة في الإرهاب موجودة منذ سنوات". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T13:26+0000

2022-09-19T13:26+0000

2022-09-19T13:26+0000

أخبار تونس اليوم

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وأوضح في تصريحاته لراديو سبوتنيك أن "القضاء في تونس منذ 2011 كان تحت سلطة النهضة التي وضعت على رأس وزارة العدل أحد صقورها، نور الدين البحيري، والذي جعل القضاء في خدمة النهضة، وقام بقبر كل الملفات التي تدين الحركة".وأضاف: "منذ 25 يوليو/ تموز 2021 تغيرت الأمور، وأظهرت الملفات التي كانت تقدمها العديد من الأطراف أن الحركة ليست فقط متورطة في الاغتيالات، بل سمحت أيضا لآلاف التونسيين بالوصول لبؤر التوتر، خاصة في ليبيا وسوريا، وما يحدث الآن هو تصحيح للوضع القانوني".وحول مدى تأثر علاقات الحركة الخارجية بهذه الاتهامات، وبعد تراجع دور "الجهاديين"، قال الطبيب: "عند انسحاب المحاربين الكبار من المعركة يبقى على الساحة فقط اللاعبين الصغار الذين لم يفهموا طبيعة المعركة، والعديد من الدول التي كانت منخرطة بشكل مباشر في تجنيد إرهابيين بدأت بالانسحاب وبترتيبات أمنية لإيجاد اتفاق".واعتبر أن: "توجيه الاتهامات للحركة ورجال الأعمال والأمنيين المتورطين معها، يعني أنه سيتم تفكيك كل منظومة النهضة، ليس فقط على المستوي السياسي ولكن على المستوي المالي والاستخباراتي وفي المؤسسات التي حاولت اختراقها وعلى رأسها المؤسسات الأمنية".وأكد أن "النهضة سقطت كشجرة ميتة في 25 يوليو ولم تجد حتى العشرات ليدافعوا عن وجودها وعن رئاستها للبرلمان، وهي الآن حركة هامشية لا وجود لها إلا على ساحة الإعلام الممول من رؤوس أموال مشبوهة، وما نعيشه اليوم يظهر إرادة للتغيير في تونس للدخول في مرحلة جديدة".وقالت الحركة في بيان، إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور، يوم الاثنين، بمقر الوحدة الوطنية، للبحث في جرائم الإرهاب.وأكدت الحركة أنها دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته، وتنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته الحكومة ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه.واعتبرت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها.

https://sputnikarabic.ae/20220909/النهضة-التونسية-تحمل-سلطة-الانقلاب-مسؤولية-مقتل-شاب-خلال-مداهمة-أمنية-1067512327.html

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