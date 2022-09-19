https://sputnikarabic.ae/20220919/محلل-لن-يمر-ترشيح-السوداني-رئيسا-للحكومة-العراقية-إلا-بموافقة-الصدر-1067946565.html

محلل: لن يمر ترشيح السوداني رئيسا للحكومة العراقية إلا بموافقة الصدر

محلل: لن يمر ترشيح السوداني رئيسا للحكومة العراقية إلا بموافقة الصدر

قال المحلل السياسي، نجم القصاب، اليوم الاثنين، إن "بعض الأطراف في الإطار التنسيقي في العراق تحاول استخدام اسم محمد شياع السوداني، كورقة ضغط على التيار الصدري،... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T13:30+0000

2022-09-19T13:30+0000

2022-09-19T13:30+0000

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وذكر في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أنه "من الصعب تمرير ترشيحه ما لم يحدث توافق داخل البيت السياسي الشيعي، خصوصا بين التيار الصدري والإطار، وحتى داخل المرجعية، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، وربما تكون هذه بالونات اختبار".ويعتقد أن "هناك توافقا سياسيا على استمرار الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة، وحل البرلمان، إلا أن هذا يحتاج لتوافق، وعقد جلسة للبرلمان من أجل تمرير الحكومة وتمرير الموازنة وتعديل قانون الانتخابات".واستبعد نجم القصاب أن "يكون هناك موقف إيجابي من قبل الكرد والسنة باتجاه السوداني بعيدا عن التيار الصدري".ويصر "الإطار التنسيقي" في العراق على اختيار محمد شياع السوداني، رئيسا للوزراء، رغم ما أثاره من خلافات داخل البيت الشيعي خلال الشهر الماضي.وأكد تحالف الفتح التابع للإطار أن السوداني ما زال مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجحا أن يكون هناك موقفا إيجابيا من السنة والأكراد تجاه هذه الشخصية.ولفت الإطار إلى إمكانية أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية، ويتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لن يتدخل في اختيار أسماء المرشحين في الرئاسة أو البرلمان.وقال الإطار التنسيقي إنه ماض في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر.

https://sputnikarabic.ae/20220918/الإطار-التنسيقي-في-العراق-محمد-شياع-السوداني-مازال-مرشحنا-لرئاسة-الحكومة-ويحظى-بقبول-الأكراد-والسنة-1067918351.html

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