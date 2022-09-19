https://sputnikarabic.ae/20220919/مسؤول-صيني-يحذر-من-ملامسة-الأجانب-تجنبا-للإصابة-بجدري-القردة-والخارجية-تعلق--1067943105.html
مسؤول صيني يحذر من ملامسة الأجانب تجنبا للإصابة بجدري القردة.. والخارجية تعلق
مسؤول صيني يحذر من ملامسة الأجانب تجنبا للإصابة بجدري القردة.. والخارجية تعلق
حذر مسؤول صحي بارز في الصين المواطنين من ملامسة الأشخاص الأجانب، لتجنب الإصابة بمرض جدري القردة بعد تسجيل البلاد أول إصابة مؤكدة بالفيروس. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:14+0000
2022-09-19T12:14+0000
2022-09-19T12:14+0000
الصين
جدري القردة
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ونقلت "فرانس برس" عن وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الاثنين، أنه: "لتجنب الإصابة المحتملة بجدري القردة وكجزء من نمط حياتنا الصحي، ينصح بعدم وجود احتكاك مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب".ونصح المسؤول الصيني المواطنين كذلك بتجنب مثل هذا النوع من الاحتكاك مع الأشخاص القادمين من خارج البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وكذلك جميع "الغرباء"، داعيا إلى توخي الحذر.وردا على سؤال بشأن تصريحات المسؤول الصحي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هذا سؤال عن العلم والصحة العامة. سوف أحيلك إلى السلطات المختصة".يذكر أن مدينة تشونغتشينغ الصينية سجلت أول إصابة بفيروس جدري القردة، يوم الجمعة، لشخص قادم من الخارج.وهذه هي أول إصابة معروفة بالمرض في الصين في ظل تفشيه على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220906/هونغ-كونغ-تؤكد-أول-حالة-إصابة-بـجدري-القرود-1067363340.html
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الصين, جدري القردة
مسؤول صيني يحذر من ملامسة الأجانب تجنبا للإصابة بجدري القردة.. والخارجية تعلق
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حذر مسؤول صحي بارز في الصين المواطنين من ملامسة الأشخاص الأجانب، لتجنب الإصابة بمرض جدري القردة بعد تسجيل البلاد أول إصابة مؤكدة بالفيروس.
ونقلت "فرانس برس" عن وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية، اليوم الاثنين، أنه: "لتجنب الإصابة المحتملة بجدري القردة
وكجزء من نمط حياتنا الصحي، ينصح بعدم وجود احتكاك مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب".
ونصح المسؤول الصيني المواطنين كذلك بتجنب مثل هذا النوع من الاحتكاك مع الأشخاص القادمين من خارج البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وكذلك جميع "الغرباء"، داعيا إلى توخي الحذر.
وردا على سؤال بشأن تصريحات المسؤول الصحي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هذا سؤال عن العلم والصحة العامة. سوف أحيلك إلى السلطات المختصة".
يذكر أن مدينة تشونغتشينغ الصينية سجلت أول إصابة بفيروس جدري القردة، يوم الجمعة، لشخص قادم من الخارج.
وهذه هي أول إصابة معروفة بالمرض في الصين في ظل تفشيه على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.