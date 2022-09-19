https://sputnikarabic.ae/20220919/مقاتل-يوضح-الفرق-بين-العملية-العسكرية-الخاصة-والنزاعات-الأخرى-1067922750.html
مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى
مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى
أوضح أحد المقاتلين الفرق الرئيسي بين العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والنزاعات الأخرى، وهو أن العالم كله الآن يقاتل بحكم الأمر... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:20+0000
2022-09-19T08:20+0000
2022-09-19T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المقاتل فيتر من أرض المعركة: "إننا هنا نحارب بشكل أساسي ضد العالم بأسره، لأنه هنا في أوكرانيا، يتم تزويد الأشخاص الذين يقفون ضدنا بكل شيء. ونحن نقاتل هنا ليس فقط أمام التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وليس القوات المسلحة الأوكرانية فقط... هناك أيضا ما يكفي من المرتزقة من مختلف البلدان".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220912/مصدر-المرتزقة-في-مقاطعة-خاركوف-يطلقون-النار-على-الناس-ويصورون-ذلك-1067623987.html
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روسيا
مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى
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أوضح أحد المقاتلين الفرق الرئيسي بين العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والنزاعات الأخرى، وهو أن العالم كله الآن يقاتل بحكم الأمر الواقع ضد روسيا وجمهوريات دونباس.
وأضاف المقاتل فيتر من أرض المعركة: "إننا هنا نحارب بشكل أساسي ضد العالم بأسره، لأنه هنا في أوكرانيا، يتم تزويد الأشخاص الذين يقفون ضدنا بكل شيء. ونحن نقاتل هنا ليس فقط أمام التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وليس القوات المسلحة الأوكرانية فقط... هناك أيضا ما يكفي من المرتزقة من مختلف البلدان".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.