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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/مقاتل-يوضح-الفرق-بين-العملية-العسكرية-الخاصة-والنزاعات-الأخرى-1067922750.html
مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى
مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى
أوضح أحد المقاتلين الفرق الرئيسي بين العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والنزاعات الأخرى، وهو أن العالم كله الآن يقاتل بحكم الأمر... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:20+0000
2022-09-19T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المقاتل فيتر من أرض المعركة: "إننا هنا نحارب بشكل أساسي ضد العالم بأسره، لأنه هنا في أوكرانيا، يتم تزويد الأشخاص الذين يقفون ضدنا بكل شيء. ونحن نقاتل هنا ليس فقط أمام التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وليس القوات المسلحة الأوكرانية فقط... هناك أيضا ما يكفي من المرتزقة من مختلف البلدان".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220912/مصدر-المرتزقة-في-مقاطعة-خاركوف-يطلقون-النار-على-الناس-ويصورون-ذلك-1067623987.html
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مقاتل يوضح الفرق بين العملية العسكرية الخاصة والنزاعات الأخرى

08:20 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أوضح أحد المقاتلين الفرق الرئيسي بين العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والنزاعات الأخرى، وهو أن العالم كله الآن يقاتل بحكم الأمر الواقع ضد روسيا وجمهوريات دونباس.
وأضاف المقاتل فيتر من أرض المعركة: "إننا هنا نحارب بشكل أساسي ضد العالم بأسره، لأنه هنا في أوكرانيا، يتم تزويد الأشخاص الذين يقفون ضدنا بكل شيء. ونحن نقاتل هنا ليس فقط أمام التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وليس القوات المسلحة الأوكرانية فقط... هناك أيضا ما يكفي من المرتزقة من مختلف البلدان".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: المرتزقة في مقاطعة خاركوف يطلقون النار على الناس ويصورون ذلك
12 سبتمبر, 08:53 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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