https://sputnikarabic.ae/20220919/ملف-التسفير-التحقيق-مع-رئيس-حركة-النهضة-راشد-الغنوشي-ونائبه-1067956717.html

ملف التسفير... التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه

ملف التسفير... التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه

تتواصل في تونس تطورات قضية "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر"، بعد أن طالت الإيقافات والاستماعات عديدا من المسؤولين والنواب السابقين ورجال الأعمال. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T15:01+0000

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وفي آخر حلقات هذه القضية، وقع اليوم الاثنين، استدعاء كل من رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، للتحقيق معهم في قضية التسفير وفقا لتأكيدات قيادات في حركة النهضة.النيل من المعارضينلدى قدومه إلى مقر وحدة البحث في جرائم الإرهاب، صرح نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض لـ "سبوتنيك"، أنه لم يتم إطلاعه على موضوع التحقيق، ولكنه رجح في المقابل أن يكون الأمر متعلقا بملف التسفير.وقال العريض: "لقد قاومت التسفير عندما كنت وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة سنة 2012، واتخذت جميع الاجراءات التي رأيتها متناسبة مع ما يمليه علي ضميري ومنسجمة مع مصلحة البلاد بعد التشاور مع وزير الداخلية ووزير العدل والمختصين في القانون".ولفت العريض إلى أن عمليات الهجرة المكثفة إلى سوريا سنة 2011 لم تقتصر على مسألة القتال، وإنما كانت لأسباب مختلفة منها السفر للدراسة وزيارة العائلة والأقارب.ويعتقد العريض أن استدعائه للتحقيق مع رئيس الحركة وقيادات أخرى فيها، الغرض منه هو "النيل من المعارضين للسلطة القائمة وفي مقدمتهم حركة النهضة، وكذلك التغطية على القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بالوضع الاجتماعي المؤلم وغلاء المعيشة وفقدان المواد الأساسية وغيرها من القضايا الحارقة المتعلقة بالوضع المعيشي.ومن المبرمج أن يتم الاستماع أيضا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب على الساعة منتصف النهار.حالة احتقانوشهد محيط الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمنطقة بوشوشة بالعاصمة حالة من الاحتقان، على خلفية منع عدد من محامي الغنوشي والعريض من مرافقة موكليهم.وأفاد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو بأن عناصر الأمن منعته مع محامين آخرين ومن بينهم نور الدين البحيري من دخول مقر التحقيق.وقال لـ"سبوتنيك" "تم منعنا من الدخول بطرق ملتوية، وطلبوا منا الاستظهار بالبطاقة المهنية للمحامي ثم بوثيقة إعلام النيابة، وهي سابقة في تاريخ المحاماة".وأكد أن إعلام النيابة وثيقة يقدمها المحامون للجهة المعنية بالتحقيق فقط سواء كانت فرقة البحث أو القضاء أو النيابة"، مشيرا إلى أن حالة الاحتقان والشوشرة التي حصلت لم يتسبب فيها المحامون ولا أنصار الحركة الذين جاؤوا لمساندة الغنوشي والعريض، وإنما الجهة الأمنية التي تلقت الأوامر لمنع المحامين من الدخول".وأكدت مصادر من حركة النهضة ل "سبوتنيك" أن نائب رئيس الحركة علي العريض رفض التكلم أثناء التحقيق احتجاجا على منع عدد من محاميه من مرافقته.في الأثناء تجمهر عدد من أنصار الحركة أمام مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم لمساندة قيادات الحركة المعروضون على التحقيق، رافعا شعارات تندد بما يحدث من إيقافات.ملف سياسيويشير القيادي في حركة النهضة والناطق باسمها عماد الخميري في تصريح ل "سبوتنيك" إلى أن ملف التسفير هو ملف سياسي بامتياز.وأضاف:وتابع "بعد عام كامل من عجز هذه السلطة على إدارة الشأن العام، لم يعد لها من خيار سوى المضي في استهداف رموز المعارضة الذين يطالبون باستئناف المسار الديمقراطي".وأكد الخميري أن قضية التسفير سبق وأن عرضت على القضاء وتم إيقاف عدد من المتهمين، مشيرا إلى أن الزج بحركة النهضة في هذا الملف هو زج باطل وأن الأركان المادية لهذا الملف غير متوفرة بدليل أن النيابة العمومية لم تثر هذه القضية ومن أثارها هم خصومها السيوسيون، وفقا لقوله.غموض يكتنف الملفوفي تعليق ل "سبوتنيك"، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني إن استدعاء الغنوشي والعريض يكتنفه الكثير من الغموض، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى الساحة السياسية والحقوقية من استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.وأضاف "شخصيا، أنا أدعم قيام القضاء بوظيفته لأن لا أحد يعلو على القانون مع ضمان الشفافية وحقوق الدفاع وفي إطار الفصل بين النزاع السياسي والمسار القضائي".وقال الشابي إنه يثق في القضاء التونسي، ولكن التجربة أثبتت أن استقلالية هذا المرفق تغيب أحيانا.واستبعد السياسي المعارض أن يتطور التحقيق مع الغنوشي والعريض إلى إيقافات، مضيفا "إذا حصل هذا الأمر، فسيتم الدفع بالأزمة السياسية إلى أقصاها".معطيات ملموسة تثبث تورط قيادات من النهضةويعود فتح قضية التسفير إلى شكاية قضائية تقدمت بها البرلمانية السابقة وعضو لجنة التحقيق في ملف التسفير فاطمة المسدي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وأكدت المسدي ل "سبوتنيك" أن هذه الشكاية استندت إلى معطيات ملموسة وجاءت بعد قيام لجنة التحقيق البرلمانية بالاستماع إلى عديد الشهادات سواء من الأمنيين أو أجهزة الدولة أو جمعيات أو غيرها.وأفادت بأن اللجنة تحصلت على معطيات، 80% منها تخص قيادات في حركة النهضة تورطوا في عمليات التسفير بعد الثورة.وأضافت "كيفت النيابة العسكرية الملف على أنه ملف خطير، ولذلك أحالته على قطب مكافحة الإرهاب الذي استمع لي لمدة 12 ساعة وحقق في المعطيات التي قدمتها والتي تم بناء عليها إيقاف العديد من المسؤولين والنواب السابقين".وأكدت المسدي أن جميع قيادات حركة النهضة الذين وقع إيقافهم أو استدعائهم للتحقيق يقع الاستماع لهم كمتهمين وليس كشهود بمن فيهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.وأضافت "أثق في أن القضاء سيكشف الحقيقة للشعب في ظل توفر المعطيات التي تم تجميعها مهما كانت شعبية المتورطين ومهما علت قوتهم السياسية"، مشيرة إلى أن الملف يشمل العديد من المتورطين سواء الذين أمنوا عملية التسفير أو الذين قدموا التمويل.وسنة 2017، أحصت السلطات التونسية تحوّل نحو 3000 تونسي إلى بؤر التوتر في كل من العراق وسوريا وليبيا بين سنتي 2012 و2013. بينما تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 5500 في نفس الفترة.

https://sputnikarabic.ae/20220918/حركة-النهضة-استدعاء-الغنوشي-ونائبه-استمرار-لمحاولات-استهداف-المعارضين-وإلهاء-الرأي-العام-عن-قضاياه-1067917605.html

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