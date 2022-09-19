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https://sputnikarabic.ae/20220919/وزيرة-التعليم-العمانية-بقمة-تحويل-التعليم-في-نيويورك-رؤية-عُمان-2040-تركز-على-دعم-البحث-العلمي-1067974253.html
وزيرة التعليم العمانية بقمة "تحويل التعليم" في نيويورك: رؤية عُمان 2040 تركز على دعم البحث العلمي
وزيرة التعليم العمانية بقمة "تحويل التعليم" في نيويورك: رؤية عُمان 2040 تركز على دعم البحث العلمي
أكدت وزيرة التعليم العمانية مديحة بنت أحمد الشيبانية، أن رؤية بلادها 2040 تدعم البحث العلمي والابتكار. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T20:44+0000
2022-09-19T20:44+0000
سلطنة عمان
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ووفق تصريحات لها نقلتها وكالة الأنباء العمانية، قالت الشيبانية "ركزت رؤية عُمان 2040 منذ بدء تنفيذها في العام 2021 على تحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار والرفاه الاجتماعي وخدماته الأساسية، وجعلت من التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".تصريحات وزيرة التعليم العمانية جاءت خلال كلمة لها أمام أعمال قمة تحويل التعليم التي انعقدت اليوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.وأوضحت الوزيرة التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم أن بلادها "عقدت مشاورات وطنية موسّعة في شهر يونيو 2022، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشباب والمعلمين والطلبة للخروج برؤية وطنية مشتركة متوافقة ومنسجمة مع التوجهات العالمية الرامية إلى تطوير التعليم، ودمج النهج الجديد للتعلم في سياسات التعليم وممارساته بما يتماشى وفلسفة التعليم في سلطنة عُمان، والاستفادة من الفرص التي نتجت إبّان جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20210214/سلطنة-عمان-تقرر-توطين-مهن-في-مؤسسات-التعليم-العالي-الخاصة-1048109153.html
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سلطنة عمان
سلطنة عمان

وزيرة التعليم العمانية بقمة "تحويل التعليم" في نيويورك: رؤية عُمان 2040 تركز على دعم البحث العلمي

20:44 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Oman TV
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أكدت وزيرة التعليم العمانية مديحة بنت أحمد الشيبانية، أن رؤية بلادها 2040 تدعم البحث العلمي والابتكار.
ووفق تصريحات لها نقلتها وكالة الأنباء العمانية، قالت الشيبانية "ركزت رؤية عُمان 2040 منذ بدء تنفيذها في العام 2021 على تحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار والرفاه الاجتماعي وخدماته الأساسية، وجعلت من التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
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14 فبراير 2021, 06:57 GMT
تصريحات وزيرة التعليم العمانية جاءت خلال كلمة لها أمام أعمال قمة تحويل التعليم التي انعقدت اليوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت الوزيرة التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم أن بلادها "عقدت مشاورات وطنية موسّعة في شهر يونيو 2022، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشباب والمعلمين والطلبة للخروج برؤية وطنية مشتركة متوافقة ومنسجمة مع التوجهات العالمية الرامية إلى تطوير التعليم، ودمج النهج الجديد للتعلم في سياسات التعليم وممارساته بما يتماشى وفلسفة التعليم في سلطنة عُمان، والاستفادة من الفرص التي نتجت إبّان جائحة كورونا.
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