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وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى إنشاء منطقة أمنية حول زابوروجيه
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى إنشاء منطقة أمنية حول زابوروجيه
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:24+0000
2022-09-19T16:24+0000
أخبار فرنسا
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باريس- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، أوضحت كولونا أن وضع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يعتبر مصدر قلق للأوروبيين.وقالت: "لا يزال الوضع في زابوروجيه مصدر قلق لنا... سنناقشه في الساعة 11:30 صباحًا (03:30 بتوقيت غرينتش) صباح الأربعاء في اجتماع لمجموعة العمل نظمته فرنسا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من اتخاذ الإجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية".وفيما دعت كولونا إلى إنشاء منطقة أمنية حول المنشأة في أسرع وقت ممكن، نظرا لما قالت إنه وضع حرج، لفتت إلى أنها أبلغت وزير الخارجية الروسي بهذا الأمر صباح اليوم الاثنين.وقد تم استهداف المحطة مؤخرًا بقصف متعدد، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي محتمل، وهو ما دعا بعثة دولية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة زابوروجيه في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.ونتيجة للزيارة، أصدرت الوكالة تقريرًا عن الوضع في المنشأة ودعت جميع أطراف النزاع الأوكراني إلى إنهاء القصف وإنشاء منطقة أمان وحماية أمنية نووية حوله.
https://sputnikarabic.ae/20220714/ماكرون-يحذر-فرنسا-من-سيناريو-صعب-بمواجهة-روسيا-1065056542.html
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أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى إنشاء منطقة أمنية حول زابوروجيه

16:24 GMT 19.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
باريس- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، أوضحت كولونا أن وضع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يعتبر مصدر قلق للأوروبيين.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
ماكرون يحذر فرنسا من "سيناريو صعب" بمواجهة روسيا
14 يوليو, 12:42 GMT
وقالت: "لا يزال الوضع في زابوروجيه مصدر قلق لنا... سنناقشه في الساعة 11:30 صباحًا (03:30 بتوقيت غرينتش) صباح الأربعاء في اجتماع لمجموعة العمل نظمته فرنسا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من اتخاذ الإجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية".
وفيما دعت كولونا إلى إنشاء منطقة أمنية حول المنشأة في أسرع وقت ممكن، نظرا لما قالت إنه وضع حرج، لفتت إلى أنها أبلغت وزير الخارجية الروسي بهذا الأمر صباح اليوم الاثنين.

وتقع محطة زابوروجيه، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وقد سيطرت عليها القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقد تم استهداف المحطة مؤخرًا بقصف متعدد، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي محتمل، وهو ما دعا بعثة دولية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة زابوروجيه في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.
ونتيجة للزيارة، أصدرت الوكالة تقريرًا عن الوضع في المنشأة ودعت جميع أطراف النزاع الأوكراني إلى إنهاء القصف وإنشاء منطقة أمان وحماية أمنية نووية حوله.
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