https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الخارجية-المصري-يلتقي-نظيره-البرتغالي-على-هامش-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067967221.html
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البرتغالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البرتغالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T17:43+0000
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ووفقاً لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.ودلل أبو زيد على تلك العلاقات بالتعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً.وأضاف أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر.
https://sputnikarabic.ae/20211130/الإنتاج-الحربي-المصرية-تعلن-عن-تصنيع-مشترك-قريبا-مع-البرتغال-1053409260.html
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أخبار مصر الآن, البرتغال
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البرتغالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
30 نوفمبر 2021, 13:06 GMT
ودلل أبو زيد على تلك العلاقات بالتعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً.
وأضاف أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا
الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر.