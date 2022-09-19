https://sputnikarabic.ae/20220919/وفد-من-65-شركة-روسية-يبدأ-اليوم-مفاوضات-في-إيران-من-أجل-ترسيخ-العلاقات-التجارية-1067940600.html
وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية
وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية
يبدأ وفد روسي كبير يمثل 65 شركة، اليوم الاثنين، مفاوضات في العاصمة الإيرانية طهران، من أجل ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:25+0000
2022-09-19T11:25+0000
2022-09-19T11:25+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104237/32/1042373259_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_c0b61dd40955bdfff40e1827ec85c317.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أميد قاليباف، قوله إن "65 شركة روسية ممثلة بوفد مؤلف من 100 شخص ستبدأ مفاوضتها الاثنين في طهران".وبين المسؤول الإيراني أن هذه الاجتماعات تأتي بدافع "ترسيخ العلاقات التجارية" بين البلدين، مضيفا: "حسب إعلان مركز الصادرات الروسية، سيقوم أكثر من 10 وفود تجارية روسية كبرى بزيارة إلى ايران حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023)".وأوضح بوتين خلال لقاءه رئيسي، في سمرقند: "سنرسل خلال الأسبوع المقبل وفدا روسيا يمثل أوساط الأعمال لزيارتكم. في المجموع تشارك فيه حوالي 80 شركة روسية".وأشار بوتين إلى أن أول بعثة تجارية كبيرة من هذا النوع زارت إيران في مايو/أيار من هذا العام.بدوره، أكد رئيسي أن التعاون مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات، لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية، فضلاً عن التعاون العسكري التقني.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104237/32/1042373259_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_cfb32b9bc821832e5805c3becae7592f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية
تابعنا عبر
يبدأ وفد روسي كبير يمثل 65 شركة، اليوم الاثنين، مفاوضات في العاصمة الإيرانية طهران، من أجل ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أميد قاليباف، قوله إن "65 شركة روسية ممثلة بوفد مؤلف من 100 شخص ستبدأ مفاوضتها الاثنين في طهران".
وأوضح قاليباف أن الوفد التجاري الروسي وصل إلى طهران، لافتا إلى أنه "وفق الخطة الموضوعة، سيعقد الناشطون الاقتصاديون الإيرانيون ما مجموعه 759 اجتماعا مع ممثلي الشركات الروسية خلال 3 أيام من تواجد الوفد التجاري الروسي في طهران".
وبين المسؤول الإيراني أن هذه الاجتماعات تأتي بدافع "ترسيخ العلاقات التجارية" بين البلدين، مضيفا: "حسب إعلان مركز الصادرات الروسية، سيقوم أكثر من 10 وفود تجارية روسية
كبرى بزيارة إلى ايران حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023)".
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن وفدا روسيا تجاريا سيتوجه إلى طهران.
وأوضح بوتين خلال لقاءه رئيسي
، في سمرقند: "سنرسل خلال الأسبوع المقبل وفدا روسيا يمثل أوساط الأعمال لزيارتكم. في المجموع تشارك فيه حوالي 80 شركة روسية".
وأشار بوتين إلى أن أول بعثة تجارية كبيرة من هذا النوع زارت إيران في مايو/أيار من هذا العام.
"يجب أن أقول أن العديد من أعضاء الوفد أخبروني لاحقًا عن انطباعاتهم، لقد كانوا سعداء جدًا بما رأوه في الشركات الإيرانية فيما يتعلق بتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة. وبصراحة، هم لم يتوقعوا ذلك".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
بدوره، أكد رئيسي أن التعاون مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات، لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية
تلك العلاقات.
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية، فضلاً عن التعاون العسكري التقني.