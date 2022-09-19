https://sputnikarabic.ae/20220919/وفد-من-65-شركة-روسية-يبدأ-اليوم-مفاوضات-في-إيران-من-أجل-ترسيخ-العلاقات-التجارية-1067940600.html

وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية

وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية

يبدأ وفد روسي كبير يمثل 65 شركة، اليوم الاثنين، مفاوضات في العاصمة الإيرانية طهران، من أجل ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T11:25+0000

2022-09-19T11:25+0000

2022-09-19T11:25+0000

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روسيا

اقتصاد

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أميد قاليباف، قوله إن "65 شركة روسية ممثلة بوفد مؤلف من 100 شخص ستبدأ مفاوضتها الاثنين في طهران".وبين المسؤول الإيراني أن هذه الاجتماعات تأتي بدافع "ترسيخ العلاقات التجارية" بين البلدين، مضيفا: "حسب إعلان مركز الصادرات الروسية، سيقوم أكثر من 10 وفود تجارية روسية كبرى بزيارة إلى ايران حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023)".وأوضح بوتين خلال لقاءه رئيسي، في سمرقند: "سنرسل خلال الأسبوع المقبل وفدا روسيا يمثل أوساط الأعمال لزيارتكم. في المجموع تشارك فيه حوالي 80 شركة روسية".وأشار بوتين إلى أن أول بعثة تجارية كبيرة من هذا النوع زارت إيران في مايو/أيار من هذا العام.بدوره، أكد رئيسي أن التعاون مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات، لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية، فضلاً عن التعاون العسكري التقني.

https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html

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