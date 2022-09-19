https://sputnikarabic.ae/20220919/-السفارة-الأمريكية-وقنصلياتها-في-الصين-تجبر-موظفيها-الصينيين-على-منحها-بيانات-عنهم-وإلا-سيتم-طردهم-1067945807.html

السفارة الأمريكية وقنصلياتها في الصين تجبر موظفيها الصينيين على منحها بيانات عنهم وإلا سيتم طردهم

السفارة الأمريكية وقنصلياتها في الصين تجبر موظفيها الصينيين على منحها بيانات عنهم وإلا سيتم طردهم

كشفت تقارير السفارة الأمريكية لدى الصين وقنصلياتها أنها تجمع معلومات شخصية عن موظفيها الصينيين بشكل مفرط، وفي حال رفضهم الانصياع لطلبها سيتأثر عملهم. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T13:22+0000

2022-09-19T13:22+0000

2022-09-19T13:22+0000

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زعم صينيون في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن "السفارة والقنصليات الأمريكية في الصين تطلب من الموظفين الصينيين الكشف عن حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصولهم، ومعلومات عن جيرانهم وأصدقائهم، وكأنهم يخضعون للاستجواب".وكتب أحد الموظفين تحت اسم مستعار هو لي مينغ، عبر منشور له بمواقع التواصل أن السفارة والقنصليات الأمريكية تجري فحصا لخلفية الموظفين الصينيين، وأخبروهم بأن جميع المعلومات قد يتم تسليمها إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية.وتابع أنه على الرغم من أن السفارة والقنصليات الأمريكية قالت إن الموظفين الصينيين يمكنهم تسجيل معلوماتهم طواعية، إلا أنه في واقع الأمر، إذا رفضوا، قد يتأثر عملهم.وقال لي في المنشور: "تزعم أمريكا حماية الخصوصية الشخصية واحترام حقوق الإنسان، بينما يظهر سلوكها أن البلاد تتبنى معايير مزدوجة".وحصلت صحيفة "غلوبال تايمز" على نسخة من استمارة "استبيان الفحص الخارجي"، والتي تنقسم إلى قسمين: التعليمات والنموذج الرسمي.وتكمل الجملة: " قد يؤثر حجب المعلومات أو الإبلاغ عنها أو تزويرها في قدرتك في الحصول على وظيفة اتحادية أو عمل متعاقد أو الاحتفاظ بها... وقد يؤدي أيضا إلى تأثير سلبي على فرص العمل وحالتك الوظيفية، وتشمل العواقب المحتملة على سبيل المثال لا الحصر الإزالة، الحرمان من الخدمة الاتحادية أو النيابة العامة".ونقلت "غلوبال تايمز" عن قول الخبراء الصينيين إن "ممارسة السفارة والقنصليات الأمريكية هي نموذجية لجمع البيانات المفرطة، وتنتهك تماما الأحكام ذات الصلة في قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني".

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