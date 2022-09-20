https://sputnikarabic.ae/20220920/أبو-الغيط-يلتقي-غوتيريش-ويشيد-بالاتفاق-الروسي-الأوكراني-بشأن-تصدير-الحبوب-والمنتجات-الزراعية-1067988943.html
أبو الغيط يلتقي غوتيريش ويشيد بالاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية
أبو الغيط يلتقي غوتيريش ويشيد بالاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:00+0000
2022-09-20T09:00+0000
2022-09-20T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال أبو الغيط، عبر حسابه على "تويتر"، إنه وغوتيريش، "اتفقا علي خطورة تجاهل السعي الجاد لتسوية القضية الفلسطينية وأهمية استمرار العمل المشترك لهذه الغاية"، مؤكدا أن "الوضع الدولي صعب وشائك للغاية ومع ذلك يعمل غوتيريش بلا كلل على مختلف الجبهات سياسية وبيئية وتنموية وغيرها".وأضاف أنه بحث أيضا مع غوتيريش، الذي وصفه بـ"الصديق"، الوضع الدولي وأزمات المنطقة"، مشيرا إلى أنه هنأ الأمين العام للأمم المحدة، "بإنجاز إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ووعد بالاستمرار في العمل لتأمين تصدير الأسمدة الروسية".يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أبو الغيط يلتقي غوتيريش ويشيد بالاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط، عبر حسابه على "تويتر"، إنه وغوتيريش، "اتفقا علي خطورة تجاهل السعي الجاد لتسوية القضية الفلسطينية وأهمية استمرار العمل المشترك لهذه الغاية"، مؤكدا أن "الوضع الدولي صعب وشائك للغاية ومع ذلك يعمل غوتيريش بلا كلل على مختلف الجبهات سياسية وبيئية وتنموية وغيرها".
وأضاف أنه بحث أيضا مع غوتيريش، الذي وصفه بـ"الصديق"، الوضع الدولي وأزمات المنطقة"، مشيرا إلى أنه هنأ الأمين العام للأمم المحدة، "بإنجاز إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ووعد بالاستمرار في العمل لتأمين تصدير الأسمدة الروسية".
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية
عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.