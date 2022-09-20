https://sputnikarabic.ae/20220920/أذربيجان-تعلن-تسليم-أرمينيا-جثث-95-جنديا-1068007042.html
أذربيجان تعلن تسليم أرمينيا جثث 95 جنديا
أذربيجان تعلن تسليم أرمينيا جثث 95 جنديا
أعلنت السلطات في أذربيجان تسليم يريفان جثث 95 جنديا أرمينيا قتلوا خلال المواجهات المسلحة الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات البلدين. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:41+0000
2022-09-20T14:41+0000
2022-09-20T14:41+0000
أذربيجان
أرمينيا
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جاء هذا في بيان صادر عن لجنة الأسرى والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إنه تم تسليم أرمينيا 95 جثة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية، وذلك عقب فحص الجثث والتأكد من عدم تعرضها لعنف.وأوضحت اللجنة أن هذه الجثث لجنود قتلوا في المواجهات التي اندلعت بين الجانبين خلال الفترة بين 12و 14 سبتمبر/أيلول الجاري.ويوم السبت الماضي، أعلنت أذربيجان، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067976086.html
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أذربيجان, أرمينيا
أذربيجان تعلن تسليم أرمينيا جثث 95 جنديا
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أعلنت السلطات في أذربيجان تسليم يريفان جثث 95 جنديا أرمينيا قتلوا خلال المواجهات المسلحة الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات البلدين.
جاء هذا في بيان صادر عن لجنة الأسرى والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إنه تم تسليم أرمينيا 95 جثة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية، وذلك عقب فحص الجثث والتأكد من عدم تعرضها لعنف.
وأوضحت اللجنة أن هذه الجثث لجنود قتلوا في المواجهات التي اندلعت بين الجانبين خلال الفترة بين 12و 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويوم السبت الماضي، أعلنت أذربيجان، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا
، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 12 سبتمبر اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.