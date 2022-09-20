https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-أنا-خبير-بالاقتصاد-ومتاجرنا-ليست-خالية-كما-في-أمريكا-وفرنسا-وألمانيا-1068004354.html

أردوغان: أنا خبير بالاقتصاد ومتاجرنا ليست خالية كما في أمريكا وفرنسا وألمانيا

أردوغان: أنا خبير بالاقتصاد ومتاجرنا ليست خالية كما في أمريكا وفرنسا وألمانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 بالمئة في أغسطس/آب. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T13:51+0000

2022-09-20T13:51+0000

2022-09-20T13:51+0000

أخبار تركيا اليوم

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وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.إس) إن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمئة بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80 بالمئة.وكانت تركيا خفضت أسعار الفائدة تدريجيا نهاية العام الماضي ما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد، إذ انخفضت قيمة الليرة، بنسبة 44 بالمئة العام الماضي ثم 27 بالمئة أخرى حتى الآن هذا العام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأسعار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20220905/ارتفاع-معدل-التضخم-في-تركيا-إلى-أكثر-من-80-على-أساس-سنوي-1067303082.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد