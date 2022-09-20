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https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-أنا-خبير-بالاقتصاد-ومتاجرنا-ليست-خالية-كما-في-أمريكا-وفرنسا-وألمانيا-1068004354.html
أردوغان: أنا خبير بالاقتصاد ومتاجرنا ليست خالية كما في أمريكا وفرنسا وألمانيا
أردوغان: أنا خبير بالاقتصاد ومتاجرنا ليست خالية كما في أمريكا وفرنسا وألمانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 بالمئة في أغسطس/آب. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:51+0000
2022-09-20T13:51+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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اقتصاد
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وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.إس) إن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمئة بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80 بالمئة.وكانت تركيا خفضت أسعار الفائدة تدريجيا نهاية العام الماضي ما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد، إذ انخفضت قيمة الليرة، بنسبة 44 بالمئة العام الماضي ثم 27 بالمئة أخرى حتى الآن هذا العام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأسعار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220905/ارتفاع-معدل-التضخم-في-تركيا-إلى-أكثر-من-80-على-أساس-سنوي-1067303082.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد

أردوغان: أنا خبير بالاقتصاد ومتاجرنا ليست خالية كما في أمريكا وفرنسا وألمانيا

13:51 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80 بالمئة في أغسطس/آب.
وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.إس) إن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمئة بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80 بالمئة.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80% على أساس سنوي
5 سبتمبر, 09:35 GMT

"التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في الاقتصاد. رفوف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي. لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا. يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها بالأسواق".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
وكانت تركيا خفضت أسعار الفائدة تدريجيا نهاية العام الماضي ما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد، إذ انخفضت قيمة الليرة، بنسبة 44 بالمئة العام الماضي ثم 27 بالمئة أخرى حتى الآن هذا العام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأسعار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.
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