https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-بوتين-يسعى-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-في-أقرب-وقت-ممكن-1067976450.html

أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

أردوغان: بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T03:02+0000

2022-09-20T03:02+0000

2022-09-20T03:39+0000

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg

سبوتنيك. وأوضح أردوغان أن بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وأشار الرئيس التركي في الوقت ذاته، إلى أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا.وأضاف أردوغان، بشأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "تركيا، كدولة تتبع سياسة التوازن، تؤيد الاستماع إلى كلا الجانبين، ولهذا السبب لدينا رغبة ملحة في جمع هؤلاء القادة معا، دعونا نجمعهم معا، أردت دائمًا الاستماع لهما شخصيا، حتى الآن لم نتمكن من تحقيق ذلك، لكنني لا أفقد الأمل بهذا الصدد".وأشار أردوغان إلى أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وفي وقت سابق، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون.جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة "شريك محاور" منها تركيا.واستضافت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم