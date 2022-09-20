https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-تركيا-تبذل-قصارى-جهدها-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1068012471.html
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا دول العالم لدعم جهود أنقرة في التوصل لحل دائم لهذه... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:24+0000
2022-09-20T16:24+0000
2022-09-20T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة داعيا إلى إقرار سلام عادل، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وتابع الرئيس التركي: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم صادق لجهود أنقرة في إرساء سلام دائم".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا دول العالم لدعم جهود أنقرة في التوصل لحل دائم لهذه الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة داعيا إلى إقرار سلام عادل
، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وتابع الرئيس التركي: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم صادق لجهود أنقرة في إرساء سلام دائم
".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".