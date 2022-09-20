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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-تركيا-تبذل-قصارى-جهدها-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1068012471.html
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية
أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا دول العالم لدعم جهود أنقرة في التوصل لحل دائم لهذه... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:24+0000
2022-09-20T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة داعيا إلى إقرار سلام عادل، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وتابع الرئيس التركي: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم صادق لجهود أنقرة في إرساء سلام دائم".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220920/لوغانسك-الشعبية-تعتزم-دعوة-المراقبين-الدوليين-لاستفتاء-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067988343.html
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يوجه-بزيادة-قدرات-شركات-مجمع-صناعات-الدفاع-الروسي-ودراسة-المعدات-العسكرية-الغربية-1067999242.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة الأوكرانية

16:24 GMT 20.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا دول العالم لدعم جهود أنقرة في التوصل لحل دائم لهذه الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.
معرض عن تاريخ تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوغانسك الشعبية تعتزم دعوة المراقبين الدوليين لاستفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا
08:50 GMT
وأوضح أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمة داعيا إلى إقرار سلام عادل، في إشارة إلى العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وتابع الرئيس التركي: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم صادق لجهود أنقرة في إرساء سلام دائم".
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية
12:14 GMT
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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