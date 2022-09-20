https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يصف-علاقة-بلاده-بواشنطن-بغير-المثالية--1067978593.html
أردوغان يصف علاقة بلاده بواشنطن بغير المثالية
أردوغان يصف علاقة بلاده بواشنطن بغير المثالية
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن ليست مثالية، مؤكدا وجود بعض التباينات بين البلدين. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T07:05+0000
2022-09-20T07:05+0000
2022-09-20T07:05+0000
العالم
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وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة مع قناة أمريكية قال خلالها: "لا يمكن وصف العلاقات بين أنقرة وواشنطن بأنها مثالية"، مشيرًا بشكل خاص إلى الموقف من توريد مقاتلات "إف-16" لأنقرة.وأضاف أردوغان قائلا: "لا أستطيع أن أقول إن علاقاتنا مثالية. لماذا؟ لأن حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة يجب ألا يكون على المستوى الذي هو عليه اليوم".وتابع أردوغان بالقول: "في الدفاع لسنا على المستوى الذي نرغب فيه على سبيل المثال، لدينا مشكلة لم تحل مع طائرات "إف-16" مع الولايات المتحدة، ولكن بدلاً من ذلك بعض القرارات السياسية التي تؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا وهذا لا يليق بدول صديقة مثل الولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يصف علاقة بلاده بواشنطن بغير المثالية
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كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن ليست مثالية، مؤكدا وجود بعض التباينات بين البلدين.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة مع قناة أمريكية
قال خلالها: "لا يمكن وصف العلاقات بين أنقرة وواشنطن بأنها مثالية"، مشيرًا بشكل خاص إلى الموقف من توريد مقاتلات "إف-16" لأنقرة.
وأضاف أردوغان قائلا: "لا أستطيع أن أقول إن علاقاتنا مثالية. لماذا؟ لأن حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة يجب ألا يكون على المستوى الذي هو عليه اليوم".
وتابع أردوغان بالقول: "في الدفاع لسنا على المستوى الذي نرغب فيه على سبيل المثال، لدينا مشكلة لم تحل مع طائرات "إف-16" مع الولايات المتحدة، ولكن بدلاً من ذلك بعض القرارات السياسية التي تؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا وهذا لا يليق بدول صديقة مثل الولايات المتحدة".