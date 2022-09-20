https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يلتقي-رئيس-المؤتمر-اليهودي-العالمي-في-نيويورك-1067977457.html
أردوغان يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك
أردوغان يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس "المؤتمر اليهودي العالمي"، رونالد لاودر، في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T06:20+0000
2022-09-20T06:20+0000
2022-09-20T06:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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رجب طيب أردوغان
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وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إن أردوغان التقى لاودر بشكل مغلق في "البيت التركي"، دون التطرق لتفاصيل اللقاء.والمؤتمر اليهودي العالمي هو اتحاد دولي للمنظمات اليهودية تأسس إبان الحرب العالمية الأولى ومعروف بتأييده الكبير للحركة الصهيونية وإسرائيل ويشمل أكثر من سبعين منظمة يهودية في أكثر من 70 دولة.ويأتي ذلك قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في نيويورك.وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ لقاء الأخير برئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قبل 13 عاما.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن أردوغان سيلتقي لابيد في "البيت التركي" بنيويورك، وسيبحث معه نشاط حركة "حماس" الفلسطينية في تركيا، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.وأمس الاثنين، قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين الدبلوماسية، إيريت ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة بعد نحو أربع سنوات من غياب سفير إسرائيل في تركيا.وتم طرد السفير السابق إيتان نائيه من تركيا في مايو/ أيار 2018.وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الخارجية-الإسرائيلية-تصادق-على-تعيين-إيريت-ليليان-سفيرة-في-تركيا-1067946398.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس "المؤتمر اليهودي العالمي"، رونالد لاودر، في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وكالة
"الأناضول" التركية الرسمية إن أردوغان التقى لاودر بشكل مغلق في "البيت التركي"، دون التطرق لتفاصيل اللقاء.
والمؤتمر اليهودي العالمي هو اتحاد دولي للمنظمات اليهودية تأسس إبان الحرب العالمية الأولى ومعروف بتأييده الكبير للحركة الصهيونية وإسرائيل ويشمل أكثر من سبعين منظمة يهودية في أكثر من 70 دولة.
وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ لقاء الأخير برئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قبل 13 عاما.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن أردوغان سيلتقي لابيد في "البيت التركي" بنيويورك، وسيبحث معه نشاط حركة "حماس" الفلسطينية في تركيا، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.
وأمس الاثنين، قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية
تعيين الدبلوماسية، إيريت ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة بعد نحو أربع سنوات من غياب سفير إسرائيل في تركيا.
وتم طرد السفير السابق إيتان نائيه من تركيا في مايو/ أيار 2018.
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.