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https://sputnikarabic.ae/20220920/أمريكا-نتواصل-مع-تركيا-لبحث-تجاوز-روسيا-المحتمل-للعقوبات-1068013118.html
أمريكا: نتواصل مع تركيا لبحث "تجاوز روسيا المحتمل للعقوبات"
أمريكا: نتواصل مع تركيا لبحث "تجاوز روسيا المحتمل للعقوبات"
قالت إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل التباحث مع تركيا بشأن... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:23+0000
2022-09-20T16:23+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأضافت روزنبرغ في جلسة استماع بالكونغرس: "نحن قلقون تماما بشأن احتمال التهرب، وتخفيف العقوبات الروسية في أي ولاية قضائية، وكما لاحظت، فهذه إحدى الاختصاصات التي ركزنا عليها (مع تركيا)".وتابعت روزنبرغ في حديثها للجنة الشؤون المصرفية والإسكان والعمران بمجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد بذل نائب وزير الخارجية جهدا كبيرا محددا في في هذا الصدد، وسنواصل التواصل مع تركيا للتركيز على هذا الضعف".يوم الاثنين، أخبر المصرفان التركيان "دينيزبانك" و"إيشبنك" وكالة "سبوتنيك"، أنهما أوقفا العمليات ببطاقات "مير" البنكية الروسية فيما يتعلق بالعقوبات البريطانية والأمريكية ضد روسيا.في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على البنوك التركية التي تقبل المدفوعات باستخدام بطاقات "مير" البنكية الروسية. وبحسب ما ورد تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تعاون تركيا مع روسيا قد يساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات.وذكرت وكالة "بلومبيرغ" لاحقا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى توطيد العلاقات المالية مع روسيا بشكل أكبر، في وقت يحاول فيه تحقيق استقرار لاقتصاد بلاده المضطرب قبل انتخابات العام المقبل.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا ستبدأ في المستقبل القريب تلقي الغاز الروسي، وستدفع ثمن 25% من الإمدادات بالروبل الروسي، مؤكدا أن روسيا مستعدة لزيادة الإمدادات في جميع الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20220808/الكرملين-لا-ينبغي-أن-تخضع-تركيا-لعقوبات-غربية-جراء-تعاملها-مع-روسيا-لكن-كل-شيء-ممكن-1066152742.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

أمريكا: نتواصل مع تركيا لبحث "تجاوز روسيا المحتمل للعقوبات"

16:23 GMT 20.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . POOL
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قالت إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل التباحث مع تركيا بشأن قدرة المؤسسات المالية الروسية على تجاوز العقوبات في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وأضافت روزنبرغ في جلسة استماع بالكونغرس: "نحن قلقون تماما بشأن احتمال التهرب، وتخفيف العقوبات الروسية في أي ولاية قضائية، وكما لاحظت، فهذه إحدى الاختصاصات التي ركزنا عليها (مع تركيا)".
وتابعت روزنبرغ في حديثها للجنة الشؤون المصرفية والإسكان والعمران بمجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد بذل نائب وزير الخارجية جهدا كبيرا محددا في في هذا الصدد، وسنواصل التواصل مع تركيا للتركيز على هذا الضعف".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الكرملين: لا ينبغي أن تخضع تركيا لعقوبات غربية جراء تعاملها مع روسيا لكن كل شيء ممكن
8 أغسطس, 10:20 GMT
يوم الاثنين، أخبر المصرفان التركيان "دينيزبانك" و"إيشبنك" وكالة "سبوتنيك"، أنهما أوقفا العمليات ببطاقات "مير" البنكية الروسية فيما يتعلق بالعقوبات البريطانية والأمريكية ضد روسيا.
في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على البنوك التركية التي تقبل المدفوعات باستخدام بطاقات "مير" البنكية الروسية. وبحسب ما ورد تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تعاون تركيا مع روسيا قد يساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" لاحقا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى توطيد العلاقات المالية مع روسيا بشكل أكبر، في وقت يحاول فيه تحقيق استقرار لاقتصاد بلاده المضطرب قبل انتخابات العام المقبل.
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا ستبدأ في المستقبل القريب تلقي الغاز الروسي، وستدفع ثمن 25% من الإمدادات بالروبل الروسي، مؤكدا أن روسيا مستعدة لزيادة الإمدادات في جميع الاتجاهات.
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