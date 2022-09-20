https://sputnikarabic.ae/20220920/أمير-قطر-البعض-يسعى-لطي-صفحة-مأساة-السوريين-بلا-مقابل-ولا-محاسبة-لـمجرمي-الحرب-1068016692.html
أمير قطر: البعض يسعى لطي صفحة مأساة السوريين بلا مقابل ولا محاسبة لـ"مجرمي الحرب"
أمير قطر: البعض يسعى لطي صفحة مأساة السوريين بلا مقابل ولا محاسبة لـ"مجرمي الحرب"
قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة من وصفهم بـ"مجرمي الحرب" على ما ارتكبت أيديهم في سوريا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T17:04+0000
2022-09-20T17:04+0000
2022-09-20T17:04+0000
أخبار سوريا اليوم
قطر
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وأضاف في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) إن "البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري بلا مقابل ويتجاهل تضحياته الكبيرة دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده.كان الأمير تميم قال في لقاء أجرته معه مجلة "لو بوان" الفرنسية قبل أيام، إن "جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجودا ولم يتغير"، وذلك ردا على سؤال حول رسالته للدول العربية التي تعمل على إعادة قنوات التواصل مع سوريا.وأضاف "هناك دول أوروبية استقبلت اللاجئين بسخاء، وأتفهم أن ذلك تسبب بالمشاكل، لكن لماذا نقبل بأن يقوم قائد بارتكاب المجازر ضد شعبه وطرد ملايين اللاجئين من بلاده؟ هل هذا مقبول بالنسبة لنا كبشر؟ وماذا لو كنا نعرف أن هؤلاء اللاجئين سيأتون إلينا، ما سيتسبب بالمشاكل؟".واختتم الأمير إجابته عن السؤال قائلا: "بدلا من انتظار النيران لتصل إلى منازلنا، يجب أن نتصرف بجدية ونضع حدا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة".
قطر
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أخبار سوريا اليوم, قطر
أمير قطر: البعض يسعى لطي صفحة مأساة السوريين بلا مقابل ولا محاسبة لـ"مجرمي الحرب"
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قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة من وصفهم بـ"مجرمي الحرب" على ما ارتكبت أيديهم في سوريا.
وأضاف في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) إن "البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري بلا مقابل ويتجاهل تضحياته الكبيرة دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بلاده.
كان الأمير تميم قال في لقاء أجرته معه مجلة
"لو بوان" الفرنسية قبل أيام، إن "جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجودا ولم يتغير"، وذلك ردا على سؤال حول رسالته للدول العربية التي تعمل على إعادة قنوات التواصل مع سوريا.
وتابع "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة".
وأضاف "هناك دول أوروبية استقبلت اللاجئين بسخاء، وأتفهم أن ذلك تسبب بالمشاكل، لكن لماذا نقبل بأن يقوم قائد بارتكاب المجازر ضد شعبه وطرد ملايين اللاجئين من بلاده؟ هل هذا مقبول بالنسبة لنا كبشر؟ وماذا لو كنا نعرف أن هؤلاء اللاجئين سيأتون إلينا، ما سيتسبب بالمشاكل؟".
واختتم الأمير إجابته عن السؤال قائلا: "بدلا من انتظار النيران لتصل إلى منازلنا، يجب أن نتصرف بجدية ونضع حدا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة".