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https://sputnikarabic.ae/20220920/أمير-قطر-يوجه-دعوة-عبر-الأمم-المتحدة-لحضور-بطولة-كأس-العالم-1068025736.html
أمير قطر يوجه دعوة عبر الأمم المتحدة لحضور بطولة كأس العالم
أمير قطر يوجه دعوة عبر الأمم المتحدة لحضور بطولة كأس العالم
عبر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن ترحيبه بالعالم لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني في الدوحة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:10+0000
2022-09-20T21:33+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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جاء هذا في خطابه أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وقال أمير الدولة الخليجية: "سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم".وأضاف: " ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا في الدوحة لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا التطور الاقتصادي والحضاري في بلادي".وتابع: "لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ إثني عشر عاما تصميما وعزما حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد".
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

أمير قطر يوجه دعوة عبر الأمم المتحدة لحضور بطولة كأس العالم

21:10 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 21:33 GMT 20.09.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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عبر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن ترحيبه بالعالم لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني في الدوحة.
جاء هذا في خطابه أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وقال أمير الدولة الخليجية: "سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم".
وأضاف: " ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا في الدوحة لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا التطور الاقتصادي والحضاري في بلادي".
وتابع: "لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ إثني عشر عاما تصميما وعزما حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد".
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