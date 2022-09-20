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أمين عام الأمم المتحدة يحذر زعماء الدول: العالم في خطر كبير
أمين عام الأمم المتحدة يحذر زعماء الدول: العالم في خطر كبير
حذر رئيس الأمم المتحدة قادة الدول الذين يجتمعون شخصيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات من أن العالم في خطر، داعيا إياهم إلى معالجة النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T05:03+0000
2022-09-20T05:03+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله إن المهمة الأكبر ليست فقط إنقاذ الكوكب "المشتعل حرفيا''، بل التعامل مع جائحة "كوفيد -19" التي لا تزال قائمة، كما أشار إلى "عدم قدرة البلدان النامية على الوصول إلى التمويل لتعافيها من أزمة لم نشهدها منذ جيل وأدت إلى تدهور مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة".ومن المنتظر أن يُلقي غوتيريش خطابه عن "حالة العالم" في افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وحسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "سيكون خطابا رصينا وموضوعيا ومركزا على الحلول لعالم تعرض فيه الانقسامات الجيوسياسية الجميع للخطر''.وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات في خمسة مجالات لإحداث تحول في التعليم.وشدد غوتيريش على الحاجة إلى حماية الحق في التعليم الجيد للجميع، وخاصة الفتيات، في كل مكان، كما "يجب أن تكون المدارس مفتوحة للجميع، دون تمييز".وأضاف أنه "من هذا المنبر، أناشد السلطات في أفغانستان لرفع جميع القيود المفروضة على حصول الفتيات على التعليم الثانوي على الفور، حيث يعتبر تعليم الفتيات من بين أهم الخطوات لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل مكان".
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أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

أمين عام الأمم المتحدة يحذر زعماء الدول: العالم في خطر كبير

05:03 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حذر رئيس الأمم المتحدة قادة الدول الذين يجتمعون شخصيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات من أن العالم في خطر، داعيا إياهم إلى معالجة النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة وكذلك معالجة الانقسامات بين القوى الكبرى التي تفاقمت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله إن المهمة الأكبر ليست فقط إنقاذ الكوكب "المشتعل حرفيا''، بل التعامل مع جائحة "كوفيد -19" التي لا تزال قائمة، كما أشار إلى "عدم قدرة البلدان النامية على الوصول إلى التمويل لتعافيها من أزمة لم نشهدها منذ جيل وأدت إلى تدهور مجالات التعليم والصحة وحقوق المرأة".
ومن المنتظر أن يُلقي غوتيريش خطابه عن "حالة العالم" في افتتاح الاجتماع العالمي السنوي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وحسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "سيكون خطابا رصينا وموضوعيا ومركزا على الحلول لعالم تعرض فيه الانقسامات الجيوسياسية الجميع للخطر''.
وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات في خمسة مجالات لإحداث تحول في التعليم.
وشدد غوتيريش على الحاجة إلى حماية الحق في التعليم الجيد للجميع، وخاصة الفتيات، في كل مكان، كما "يجب أن تكون المدارس مفتوحة للجميع، دون تمييز".
وأضاف أنه "من هذا المنبر، أناشد السلطات في أفغانستان لرفع جميع القيود المفروضة على حصول الفتيات على التعليم الثانوي على الفور، حيث يعتبر تعليم الفتيات من بين أهم الخطوات لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل مكان".
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