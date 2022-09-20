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https://sputnikarabic.ae/20220920/إعلام-شخصية-مرموقة-ووفد-من-دولتين-إسلاميتين-غير-مطبعتين-في-زيارة-سرية-لإسرائيل-1067993199.html
إعلام: شخصية مرموقة ووفد من دولتين إسلاميتين "غير مطبعتين" في زيارة سرية لإسرائيل
إعلام: شخصية مرموقة ووفد من دولتين إسلاميتين "غير مطبعتين" في زيارة سرية لإسرائيل
ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن شخصية مرموقة من إندونيسيا وصلت إلى إسرائيل في زيارة سرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T10:13+0000
2022-09-20T10:13+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إندونيسيا
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وأضاف موقع قناة "i24news"، أن المصدر الذي أبلغه بذلك، قال أيضا إن وفدًا باكستانيًا موجود حاليًا في إسرائيل.وذكر المصدر أن الوفد الباكستاني يتكون من 9 أعضاء، بينهم 4 يعيشون في باكستان وآخرون أمريكيون بارزون من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني، لافتا إلى أن رئيس الوفد هو نسيم أشرف، وزير التنمية الأسبق، والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني.ولا تقيم إندونيسيا ولا باكستان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ويستعد الوفد لخوض اجتماعات في مواضيع شتى من بينها الجيوسياسة والدين والتراث والثقافة والتكنولوجيا، مع التركيز على تقنيات المياه.وذكر الموقع الإخباري أن من المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن يلتقي الوفد بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس.
https://sputnikarabic.ae/20201222/باكستان-تحسم-رسميا-الجدل-الدائر-حول-إقامة-علاقات-مع-إسرائيل-1047580973.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إندونيسيا
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إندونيسيا

إعلام: شخصية مرموقة ووفد من دولتين إسلاميتين "غير مطبعتين" في زيارة سرية لإسرائيل

10:13 GMT 20.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن شخصية مرموقة من إندونيسيا وصلت إلى إسرائيل في زيارة سرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف موقع قناة "i24news"، أن المصدر الذي أبلغه بذلك، قال أيضا إن وفدًا باكستانيًا موجود حاليًا في إسرائيل.
وذكر المصدر أن الوفد الباكستاني يتكون من 9 أعضاء، بينهم 4 يعيشون في باكستان وآخرون أمريكيون بارزون من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني، لافتا إلى أن رئيس الوفد هو نسيم أشرف، وزير التنمية الأسبق، والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني.
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وانضم إلى الوفد صحفي من محطة إخبارية في كراتشي، فيما فضل أعضاء آخرون الحفاظ على سرية هوياتهم، وفقا للمصدر.
ولا تقيم إندونيسيا ولا باكستان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ويستعد الوفد لخوض اجتماعات في مواضيع شتى من بينها الجيوسياسة والدين والتراث والثقافة والتكنولوجيا، مع التركيز على تقنيات المياه.
وذكر الموقع الإخباري أن من المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أن يلتقي الوفد بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس.
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