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https://sputnikarabic.ae/20220920/إعلام-عرض-قطري-لشراء-فريق-سامبدوريا-الإيطالي-1068012291.html
إعلام: عرض قطري لشراء فريق سامبدوريا الإيطالي
إعلام: عرض قطري لشراء فريق سامبدوريا الإيطالي
قالت تقارير إعلامية، إن هناك عرضا قطريا يتم الحديث عنه الآن لشراء فريق سامبدوريا الإيطالي. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:22+0000
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ووفقا لموقع سبورتس، فإن عضوًا في العائلة المالكة القطرية يعد عرضًا لشراء نادي سامبدوريا المتعثر ماليا.وسمت التقارير خالد فالح آل ثاني، عضو العائلة المالكة القطرية، والذي بحسبها أبدى رغبته في شراء الفريق الذي فاز آخر مرة بدوري الدرجة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا، وإذا تمكن المالك الجديد من تولي المسؤولية، فستكون العودة إلى القمة أولوية كما تامل جماهيره.يشار إلى أن فريق سامبدوريا لعب باستمرار في الدوري الإيطالي لكن عدم الاستقرار جعله ينجو من الهبوط في المواسم القليلة الماضية، لكنه يتمتع بتاريخ كبير، حيث فازوا بكأس الكؤوس، 4 كؤوس إيطالية وكأس السوبر.طالع أيضا: صحيفة: أمير قطر يعتبر بقاء نيمار في باريس سان جيرمان من "أعمال السيادة"
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أخبار قطر اليوم, أخبار الدوري الإيطالي
أخبار قطر اليوم, أخبار الدوري الإيطالي

إعلام: عرض قطري لشراء فريق سامبدوريا الإيطالي

16:22 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLOأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021
أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي الأحد 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / MARCO BERTORELLO
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قالت تقارير إعلامية، إن هناك عرضا قطريا يتم الحديث عنه الآن لشراء فريق سامبدوريا الإيطالي.
ووفقا لموقع سبورتس، فإن عضوًا في العائلة المالكة القطرية يعد عرضًا لشراء نادي سامبدوريا المتعثر ماليا.
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وسمت التقارير خالد فالح آل ثاني، عضو العائلة المالكة القطرية، والذي بحسبها أبدى رغبته في شراء الفريق الذي فاز آخر مرة بدوري الدرجة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا، وإذا تمكن المالك الجديد من تولي المسؤولية، فستكون العودة إلى القمة أولوية كما تامل جماهيره.

ووفقا للموقع فإن عضو العائلة المالكة في قطر خالد فالح آل ثاني مرتبط بقطر للاستثمار الرياضي (QSI) الذي يمتلك بالفعل العملاق الفرنسي PSG ويأمل في إضافة النادي الأوروبي الثاني إلى حظيرته.

يشار إلى أن فريق سامبدوريا لعب باستمرار في الدوري الإيطالي لكن عدم الاستقرار جعله ينجو من الهبوط في المواسم القليلة الماضية، لكنه يتمتع بتاريخ كبير، حيث فازوا بكأس الكؤوس، 4 كؤوس إيطالية وكأس السوبر.
طالع أيضا: صحيفة: أمير قطر يعتبر بقاء نيمار في باريس سان جيرمان من "أعمال السيادة"
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