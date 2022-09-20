https://sputnikarabic.ae/20220920/إعلام-مقتل-ضابط-إيراني-دهسا-في-محافظة-كرمان-1067983980.html

إعلام: مقتل ضابط إيراني "دهسا" في محافظة كرمان

إعلام: مقتل ضابط إيراني "دهسا" في محافظة كرمان

قتل ضابط في الشرطة الإيرانية بعد تعرضه للدهس بسيارة من قبل مجهولين بمحافظة كرمان جنوبي البلاد. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T07:51+0000

2022-09-20T07:51+0000

2022-09-20T07:51+0000

أخبار إيران

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "الضابط في الشرطة الإيرانية سجاد محمدي استشهد بعد دهسه بالسيارة من قبل مجهولين أطراف مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب البلاد".يأتي ذلك تزامنا مع تطور الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، والتي وصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".في هذه الأثناء، زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".

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