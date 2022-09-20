https://sputnikarabic.ae/20220920/ارتفاع-كبير-في-واردات-الصين-من-الفحم-الروسي-1068011672.html
ارتفاع كبير في واردات الصين من الفحم الروسي
ارتفاع كبير في واردات الصين من الفحم الروسي
ارتفعت واردات الصين من الفحم الروسي في أغسطس/ آب، متجاوزة مستوى الشهر الماضي ومسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل، حيث زاد طلب مرافق الطاقة في أكبر بلد... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:48+0000
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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن واردات البلاد من الفحم الروسي الشهر الماضي بلغت 8.54 مليون طن، ارتفاعا من الذروة السابقة البالغة 7.42 مليون طن في يوليو/ تموز.هذا الرقم يمثل بزيادة قدرها 57% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء إصدار الإحصاءات في عام 2017، بحسب وكالة "رويترز".زادت واردات الصين من روسيا في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي علقت فيه أوروبا مشترياتها من البلاد على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان دونباس من هجمات القوات الأوكرانية.وقال تجار إن أسعار الفحم الروسي ارتفعت مع زيادة مشتريات كل من الصين والهند للشراء. وقيم الفحم الحراري الروسي عند 5500 كيلو كالوري عند التسليم إلى الصين بنحو 155 دولارا للطن في أواخر أغسطس، ارتفاعا من نحو 150 دولارا للطن في الشهر السابق.مع الجفاف الشديد وموجة الحر التي ضربت غرب وجنوب الصين منذ أواخر يوليو/ تموز، قامت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بتجهيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء وفجوة العرض من محطات الطاقة الكهرومائية.
https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-تعيد-تشغيل-محطة-لتوليد-الكهرباء-من-الفحم-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066753617.html
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اقتصاد, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ارتفاع كبير في واردات الصين من الفحم الروسي
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ارتفعت واردات الصين من الفحم الروسي في أغسطس/ آب، متجاوزة مستوى الشهر الماضي ومسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل، حيث زاد طلب مرافق الطاقة في أكبر بلد مستهلك للفحم على مستوى العالم نظرا للاستخدام المتزايد خلال الطقس الحار.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، أن واردات البلاد من الفحم الروسي الشهر الماضي بلغت 8.54 مليون طن، ارتفاعا من الذروة السابقة البالغة 7.42 مليون طن في يوليو/ تموز.
هذا الرقم يمثل بزيادة قدرها 57% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء إصدار الإحصاءات في عام 2017، بحسب وكالة
"رويترز".
زادت واردات الصين من روسيا في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي علقت فيه أوروبا
مشترياتها من البلاد على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان دونباس من هجمات القوات الأوكرانية.
وقال تجار إن أسعار الفحم الروسي
ارتفعت مع زيادة مشتريات كل من الصين والهند للشراء. وقيم الفحم الحراري الروسي عند 5500 كيلو كالوري عند التسليم إلى الصين بنحو 155 دولارا للطن في أواخر أغسطس، ارتفاعا من نحو 150 دولارا للطن في الشهر السابق.
مع الجفاف الشديد وموجة الحر التي ضربت غرب وجنوب الصين منذ أواخر يوليو/ تموز، قامت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بتجهيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء وفجوة العرض من محطات الطاقة الكهرومائية.