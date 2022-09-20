https://sputnikarabic.ae/20220920/الأمم-المتحدة-تدعو-إيران-لإجراء-تحقيق-نزيه-في-حادثة-وفاة-مهسا-أميني-1068002703.html

الأمم المتحدة تدعو إيران لإجراء تحقيق نزيه في حادثة وفاة مهسا أميني

الأمم المتحدة تدعو إيران لإجراء تحقيق نزيه في حادثة وفاة مهسا أميني

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق محايد في وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T13:19+0000

2022-09-20T13:19+0000

2022-09-20T13:19+0000

العالم

إيران

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، قولها: "يجب إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في الوفاة المأساوية لمهسا أميني ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل هيئة مختصة مستقلة، والتي على وجه الخصوص، ستوفر لعائلتها إمكانية الوصول إلى العدالة والحقيقة".يأتي ذلك تزامنا مع تطور الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، والتي وصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".في هذه الأثناء، زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين إثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".

https://sputnikarabic.ae/20220920/إعلام-مقتل-ضابط-إيراني-دهسا-في-محافظة-كرمان-1067983980.html

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