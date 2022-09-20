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https://sputnikarabic.ae/20220920/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يعلق-على-الاستفتاءات-المرتقبة-حول-الانضمام-إلى-روسيا-1068013405.html
الأمين العام لحلف الناتو يعلق على الاستفتاءات المرتقبة حول الانضمام إلى روسيا
الأمين العام لحلف الناتو يعلق على الاستفتاءات المرتقبة حول الانضمام إلى روسيا
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سينظر في الاستفتاءات المرتقبة بشأن الانضمام إلى روسيا على أنها "غير شرعية"، ويجب على المجتمع الدولي... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T16:29+0000
2022-09-20T16:29+0000
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ في بيان: "هذا تصعيد إضافي، يجب على المجتمع الدولي إدانة هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وزيادة دعمه لأوكرانيا".وتقدم مجلسا الشعب (البرلمانان) في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس، بطلب إلى رئيسي الجمهوريتين، لإجراء استطلاع شعبي فوري للانضمام إلى روسيا.وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال دونيتسك ولوغانسك قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير.ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/طرح-3-أسئلة-على-المشاركين-في-استفتاء-انضمام-زابوروجيه-إلى-روسيا-1068009471.html
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العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف الناتو يعلق على الاستفتاءات المرتقبة حول الانضمام إلى روسيا

16:29 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سينظر في الاستفتاءات المرتقبة بشأن الانضمام إلى روسيا على أنها "غير شرعية"، ويجب على المجتمع الدولي إدانتها.
وقال ستولتنبرغ في بيان: "هذا تصعيد إضافي، يجب على المجتمع الدولي إدانة هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وزيادة دعمه لأوكرانيا".
وتقدم مجلسا الشعب (البرلمانان) في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أمس، بطلب إلى رئيسي الجمهوريتين، لإجراء استطلاع شعبي فوري للانضمام إلى روسيا.
وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال دونيتسك ولوغانسك قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 شباط/فبراير.
ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طرح 3 أسئلة على المشاركين في استفتاء انضمام زابوروجيه إلى روسيا
15:21 GMT
كما تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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