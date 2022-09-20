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الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تشكيل مجموعة وساطة دولية للوصول إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تشكيل مجموعة وساطة دولية للوصول إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
أعلن الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن الاتحاد الأفريقي يؤيد إجراء تسوية سلمية في أوكرانيا داعيا إلى إنشاء مجموعة وساطة دولية لكي... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:47+0000
2022-09-20T15:47+0000
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وقال الرئيس السنغالي متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن ندعو إلى وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، من أجل حل تفاوضي ولتجنب خطر وقوع كارثة في شكل صراع يمكن أن يتحول إلى صراع عالمي".وقال: "إنني أطالب ببعثة وساطة رفيعة المستوى، يقف الاتحاد الأفريقي على أهبة الاستعداد للمساهمة فيها".
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الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تشكيل مجموعة وساطة دولية للوصول إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

15:47 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / SEYLLOUالرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU
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أعلن الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن الاتحاد الأفريقي يؤيد إجراء تسوية سلمية في أوكرانيا داعيا إلى إنشاء مجموعة وساطة دولية لكي تكون البلدان الأفريقية مستعدة للمشاركة فيها.
وقال الرئيس السنغالي متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن ندعو إلى وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، من أجل حل تفاوضي ولتجنب خطر وقوع كارثة في شكل صراع يمكن أن يتحول إلى صراع عالمي".

واعتبر الرئيس السنغالي أن "التفاوض والمناقشة هما أفضل الأسلحة المتاحة الآن لدفع عملية السلام".

وقال: "إنني أطالب ببعثة وساطة رفيعة المستوى، يقف الاتحاد الأفريقي على أهبة الاستعداد للمساهمة فيها".
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