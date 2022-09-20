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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220920/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-حال-إجراء-استفتاءات-لضم-أراض-أوكرانية-1068026200.html
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا حال إجراء استفتاءات لضم "أراض أوكرانية"
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا حال إجراء استفتاءات لضم "أراض أوكرانية"
هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا ما أُجريت استفتاءات على ضم "أراض أوكرانية" إليها، بعد إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T21:39+0000
2022-09-20T21:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان اليوم الثلاثاء، "اليوم أعلنت السلطات التي عينتها روسيا بشكل غير شرعي في الأراضي الأوكرانية عن استعدادات لإجراء استفتاءات غير قانونية... ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، وسيجري النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن إجراءات الدول المناهضة لروسيا بحق الأخيرة خلقت بعض الصعوبات، وإن لم تكن آثارها بالمستوى الذي كان الغرب ينشده.وقال بوتين، خلال لقاء مع زعماء الكتل الممثلة في مجلس الدوما الروسي، "تخلق الإجراءات غير القانونية التي اتُخذت ضد روسيا صعوبات بالنسبة لنا، وهذه حقيقة واضحة، ولكن آثارها ليست على الإطلاق تلك التي كان يراهن عليها من شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا".وأضاف بوتين:وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.وتهدف العقوبات الغربية على روسيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف حتى يتم تنفيذ جميع مهامها المعلنة مسبقا.
https://sputnikarabic.ae/20220920/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-لن-تقبل-نتائج-أي-استفتاءات-في-أوكرانيا-للانضمام-إلى-روسيا-1068018511.html
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أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا حال إجراء استفتاءات لضم "أراض أوكرانية"

21:39 GMT 20.09.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا ما أُجريت استفتاءات على ضم "أراض أوكرانية" إليها، بعد إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عزمهم إجراء استفتاءات قريبًا على الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان اليوم الثلاثاء، "اليوم أعلنت السلطات التي عينتها روسيا بشكل غير شرعي في الأراضي الأوكرانية عن استعدادات لإجراء استفتاءات غير قانونية... ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، وسيجري النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن لن تقبل نتائج أي استفتاءات في أوكرانيا للانضمام إلى روسيا
17:52 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن إجراءات الدول المناهضة لروسيا بحق الأخيرة خلقت بعض الصعوبات، وإن لم تكن آثارها بالمستوى الذي كان الغرب ينشده.
وقال بوتين، خلال لقاء مع زعماء الكتل الممثلة في مجلس الدوما الروسي، "تخلق الإجراءات غير القانونية التي اتُخذت ضد روسيا صعوبات بالنسبة لنا، وهذه حقيقة واضحة، ولكن آثارها ليست على الإطلاق تلك التي كان يراهن عليها من شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا".
وأضاف بوتين:
"إنهم [الغرب] ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا... ولذا يدعمون الإرهاب والنزعات الانفصالية في روسيا والقوى التخريبية في الداخل والطابور الخامس في بلادنا".
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
وتهدف العقوبات الغربية على روسيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف حتى يتم تنفيذ جميع مهامها المعلنة مسبقا.
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