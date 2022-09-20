https://sputnikarabic.ae/20220920/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-حال-إجراء-استفتاءات-لضم-أراض-أوكرانية-1068026200.html

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا حال إجراء استفتاءات لضم "أراض أوكرانية"

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا حال إجراء استفتاءات لضم "أراض أوكرانية"

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا ما أُجريت استفتاءات على ضم "أراض أوكرانية" إليها، بعد إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T21:39+0000

2022-09-20T21:39+0000

2022-09-20T21:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان اليوم الثلاثاء، "اليوم أعلنت السلطات التي عينتها روسيا بشكل غير شرعي في الأراضي الأوكرانية عن استعدادات لإجراء استفتاءات غير قانونية... ستتم محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، وسيجري النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن إجراءات الدول المناهضة لروسيا بحق الأخيرة خلقت بعض الصعوبات، وإن لم تكن آثارها بالمستوى الذي كان الغرب ينشده.وقال بوتين، خلال لقاء مع زعماء الكتل الممثلة في مجلس الدوما الروسي، "تخلق الإجراءات غير القانونية التي اتُخذت ضد روسيا صعوبات بالنسبة لنا، وهذه حقيقة واضحة، ولكن آثارها ليست على الإطلاق تلك التي كان يراهن عليها من شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا".وأضاف بوتين:وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.وتهدف العقوبات الغربية على روسيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف حتى يتم تنفيذ جميع مهامها المعلنة مسبقا.

https://sputnikarabic.ae/20220920/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-لن-تقبل-نتائج-أي-استفتاءات-في-أوكرانيا-للانضمام-إلى-روسيا-1068018511.html

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أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا