https://sputnikarabic.ae/20220920/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-إضافية-ضد-روسيا-في-حال-إجراء-استفتاء-في-دونباس-1068023654.html
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض "عقوبات إضافية" ضد روسيا في حال إجراء استفتاء في دونباس
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض "عقوبات إضافية" ضد روسيا في حال إجراء استفتاء في دونباس
أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض "عقوبات إضافية" على روسيا في حال إجراء... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T19:40+0000
2022-09-20T19:40+0000
2022-09-20T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وزعم بوريل في بيان صدر عنه، أنه "ستتم (محاسبة) روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا".وتابع بوريل قائلا: "كما سيتم النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".وأعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير العلم.وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".كما أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220920/جهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-موعد-إجراء-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا--1067998065.html
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روسيا, العالم
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض "عقوبات إضافية" ضد روسيا في حال إجراء استفتاء في دونباس
19:40 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض "عقوبات إضافية" على روسيا في حال إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من أجل الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وزعم بوريل في بيان صدر عنه، أنه "ستتم (محاسبة) روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في هذه الاستفتاءات، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا".
وتابع بوريل قائلا: "كما سيتم النظر في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا".
وأعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء
في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.
وقال رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، إن المجلس قرر إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري لعام 2022، حسبما قال رئيس المجلس.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن دستور جمهورية دونيتسك الشعبية في حالة الانضمام إلى روسيا سيتم تكييفه مع القوانين ولن يتغير العلم.
وقال بوشيلين للقناة "الأولى" الروسية
، "الخيار الوحيد الذي سيكون عادلاً هو أن تنضم جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في هذا الشكل، ولدى جمهورية دونيتسك أيضًا دستور في حالة إجراء استفتاء ودعم المواطنين وموافقة روسيا مع الأخذ في الاعتبار دستورها وعلم ونشيد وشعار الجمهورية لن يتغير".
كما أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه
، يفغيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا سيجري في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى توقيع مرسوم بخصوص ذلك.