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الاتحاد الروسي لكرة القدم: منتخبنا لن يشارك في قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024
الاتحاد الروسي لكرة القدم: منتخبنا لن يشارك في قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024
أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU)، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الروسي لن يشارك في قرعة تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2024. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:01+0000
2022-09-20T15:01+0000
رياضة
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية إن المنتخب الروسي لن يشارك في قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في الـ 9 من أكتوبر/تشرين الأول القادم في فرانكفورت.وطعنت روسيا الاتحادية بهذا القرار في محكمة التحكيم للرياضة (CAS) في لوزان، التي رفضت الاستئناف في يوليو/ تموز الماضي.وتنتظر روسيا في الوقت الحالي النص الكامل لقرار محكمة التحكيم للرياضة المتخذ، وبناء على النتائج سيتم اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في إطار الحماية القانونية.
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رياضة, روسيا
رياضة, روسيا

الاتحاد الروسي لكرة القدم: منتخبنا لن يشارك في قرعة كأس الأمم الأوروبية 2024

15:01 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمنتخب الروسي لكرة القدم في يورو 2020
المنتخب الروسي لكرة القدم في يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لكرة القدم (RFU)، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الروسي لن يشارك في قرعة تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2024.
وقالت الخدمة الصحفية إن المنتخب الروسي لن يشارك في قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في الـ 9 من أكتوبر/تشرين الأول القادم في فرانكفورت.

ويعود سبب عدم المشاركة بحسب الخدمة، نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في فبراير/شباط اوكتعليق مشاركة الفرق والأندية الروسية في المسابقات التي تتم تحت رعاية المنظمة "حتى إشعار آخر".

وطعنت روسيا الاتحادية بهذا القرار في محكمة التحكيم للرياضة (CAS) في لوزان، التي رفضت الاستئناف في يوليو/ تموز الماضي.
وتنتظر روسيا في الوقت الحالي النص الكامل لقرار محكمة التحكيم للرياضة المتخذ، وبناء على النتائج سيتم اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في إطار الحماية القانونية.
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