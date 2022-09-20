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https://sputnikarabic.ae/20220920/البيت-الأبيض-نتابع-مسألة-نقل-مهاجرين-إلى-مسقط-رأس-بايدن-1068021604.html
البيت الأبيض: نتابع مسألة نقل مهاجرين إلى مسقط رأس بايدن
البيت الأبيض: نتابع مسألة نقل مهاجرين إلى مسقط رأس بايدن
أعلنت الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع تقارير تفيد بنقل مهاجرين من تكساس إلى مسقط رأس الرئيس في ديلاوير. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T19:35+0000
2022-09-20T19:35+0000
الرئيس الأمريكي
مهاجر غير شرعي
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.وقالت جان بيير: "نعم، لقد تلقينا أنباء عن الرحلات الجوية. نحن ننسق بشكل وثيق مع مسؤولي الولاية ومقدمي الخدمات المحليين المستعدين للترحيب بهذه العائلات بطريقة منظمة أثناء متابعة طلبات اللجوء الخاصة بهم".وأفادت أنباء بأن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وراء خطوة إرسال طائرة تقل مهاجرين إلى مطار بالقرب من منزل بايدن الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.ووصفت جان بيير خطوة ديسانتيس بأنها حيلة سياسية.وردا على ذلك قال الرئيس الأمريكي إن حاكم فلوريدا يجب أن يأتي لزيارة ديلاوير بسبب شواطئها الجميلة.كانت الولايات التي يديرها الجمهوريون، بما في ذلك فلوريدا وتكساس، تحتج على ما يسمونه سياسة إدارة بايدن المتساهلة فيما يتعلق بقضايا الحدود والهجرة من خلال نقل المهاجرين إلى ما يسمى "الولايات القضائية الملاذ الآمن".أرسلت تكساس أكثر من 10000 مهاجر إلى مدينة نيويورك وواشنطن وشيكاغو.
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الرئيس الأمريكي, مهاجر غير شرعي
الرئيس الأمريكي, مهاجر غير شرعي

البيت الأبيض: نتابع مسألة نقل مهاجرين إلى مسقط رأس بايدن

19:35 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلنت الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع تقارير تفيد بنقل مهاجرين من تكساس إلى مسقط رأس الرئيس في ديلاوير.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.
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وقالت جان بيير: "نعم، لقد تلقينا أنباء عن الرحلات الجوية. نحن ننسق بشكل وثيق مع مسؤولي الولاية ومقدمي الخدمات المحليين المستعدين للترحيب بهذه العائلات بطريقة منظمة أثناء متابعة طلبات اللجوء الخاصة بهم".
وأفادت أنباء بأن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وراء خطوة إرسال طائرة تقل مهاجرين إلى مطار بالقرب من منزل بايدن الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.
ووصفت جان بيير خطوة ديسانتيس بأنها حيلة سياسية.
وردا على ذلك قال الرئيس الأمريكي إن حاكم فلوريدا يجب أن يأتي لزيارة ديلاوير بسبب شواطئها الجميلة.
كانت الولايات التي يديرها الجمهوريون، بما في ذلك فلوريدا وتكساس، تحتج على ما يسمونه سياسة إدارة بايدن المتساهلة فيما يتعلق بقضايا الحدود والهجرة من خلال نقل المهاجرين إلى ما يسمى "الولايات القضائية الملاذ الآمن".
أرسلت تكساس أكثر من 10000 مهاجر إلى مدينة نيويورك وواشنطن وشيكاغو.
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